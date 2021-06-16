Genç Memur-Sen, ÖSYM'nin sınav ücretlerini düşürmesini talep etti - Son Dakika

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mustafa Başkara, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan sınavların ücretlerinin düşürülmesini talep etti.

Başkara, Memur-Sen genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Genç Memur-Sen tarafından ÖSYM'nin sınav ücretlerine ilişkin hazırlanan raporun sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin sınav ücretlerinin sürekli gündeme geldiğini belirten Başkara, dünyanın hemen her ülkesinde söz konusu olan merkezi sınavların, sağlıklı eğitim-öğretimin sağlanabilmesi, ulusal meslek projeksiyonunun oluşturulabilmesi ve işe yerleştirme sürecinin yürütülebilmesi için gerekli olduğunu söyledi.

Türkiye'de vatandaşların liseye geçişte başlayan sınav serüveninin önemli bir aşamasını üniversite sınavının oluşturduğunu, üniversite mezuniyetini takiben sınav maratonunun daha da yoğunlaştığını dile getiren Başkara, mesleki planlamalarına göre, bir kişinin bu sınavlardan birine veya daha fazlasına, bir veya birden çok girmek zorunda kaldığına dikkati çekti.

Başkara, Türkiye'deki bazı merkezi sınavlara ilişkin verileri paylaştı.

ABD, İngiltere ve Almanya'daki uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkara, "Dünyadan örnekler göstermektedir ki gelişmiş ülkelerde, gerek eğitim sistemindeki ve personel alımındaki farklılıklar, gerekse sınavlarla ilgili başvuru ücreti açısından çok geniş kriterlerle değerlendirilen olumsuz bir gündem söz konusu değildir. Bu bakımdan Türkiye'deki gibi bir öğrenciyi bir sınavdan bir sınava koşan yarış atına benzettiğimiz sistem, Amerika'da, İngiltere'de Avrupa'da bulunmamaktadır." dedi.

"Sınav ücretlerinde düzenli bir artış söz konusu değil"

Türkiye'de kurumlara girişte zorunlu olan merkezi sınavlara girmek için belirtilen ücretlerin ödenmesi gerektiğini ifade eden Başkara, sınav ücretlerinin yıllık artış oranlarının yer aldığı tabloları paylaştı.

Başkara, sınav ücretlerinin yükselişinde, piyasa koşullarını yansıtabilecek enflasyon gibi herhangi bir düzenli artış oranı olmadığını savunarak, şunları söyledi:

"Bir öğrenci üniversiteden mezun olup hayata atılmak istediğinde, girmesi beklenen veyahut talebi doğrultusunda girebileceği sınavları hesapladığımızda, bir kişinin mezuniyetin hemen ardından sadece birer sefer sınava girdiğinde toplam sınav maliyeti 1100 lira. Bugün ülkemizin bir kısmı kırsalda kendi evlerinde, köylerinde yaşadığını düşündüğümüz ve Türkiye'de bir yıl boyunca 3-4 bin liraya geçinen aileleri göz önünde bulundurduğumuzda, bu ailenin çocuğunun devlette bir kamu işine girmesi için veyahut üniversite sınavına girmesi için yıllık ücretinin yüzde 10-15'ine tekabül eden rakamları, hatta bir öğrencinin yıllık masrafının 1100 lira olduğunu düşünürsek yüzde 25-30'una tekabül eden rakamları vatandaştan talep etmek gerçekten sosyal devlet anlayışı, eğitim ve öğretimin anayasal güvence altına alınmasıyla örtüşmüyor."

"Bütün giderler sınava girecek adaylara yansıtılmamalı"

Sınav ücretleri ve uygulanması konusunda gençlerin önemli beklentileri olduğunu aktaran Başkara, "2005'ten itibaren ülkemizdeki TÜFE, ÜFE ve yeniden değerleme oranlarına göre baz alınan açıklamalarda belirtildiği üzere ortalama sınav ücretleri olması gerekenden daha fazla. Mesela ALES ve YDS'de sınav ücretleri 145 lira ama normalde olması gereken 99-102 lira arasında. Burada yüzde 32'lik bir oransal farklılık olduğunu görmekteyiz." diye konuştu.

Başkara, ÖSYM'nin, bütün giderlerini, sınav ücretlerinden almak üzere kurgulanmış sistematiğinin olduğunun da değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bütün giderler sınava girecek adaylara yansıtılmamalıdır. Giderlerde sınıflandırma yapılarak rutin kurum giderleri değil, mal ve hizmet alımı gibi harcamaların sınav ücretine yansıtıldığı varsayımında yüzde 53'lük bir indirimin uygulanabileceği öngörülmektedir. Yüzde 32 ve yüzde 52'nin ortalamasını aldığımızda, bugün itibarıyla bütün sınav ücretlerinin yüzde 42,5 düşürülmesini talep etmekteyiz. Bu anlamdaki kararlılığımızın bütün gençlerin talepleri ve beklentileri olduğunu ifade etmek istemekteyiz."

Elektronik sınav merkezi sayılarının artırılması ve sınav ücretinin daha makul seviyelere çekilmesi gerektiğine değinen Başkara, Twitter'da sınav ücretleri konusunda farkındalık oluşturmak için "hashtag" çalışması yapacaklarını bildirdi.