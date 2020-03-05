Genç mihmandarlar Eyüpsultan'ı geziyor - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen "Genç Mihmandarlar Projesi" başladı.



Eyüpsultan'da bulunan orta dereceli okulların altıncı ve yedinci sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik düzenlenen program ile gençler Eyüpsultan'ı gezerek, görerek öğreniyor.Projeyle, Eyüpsultan Camii ve çevresindeki tarihi şahsiyetleri gençlere tanıtmak, Eyüpsultan'da yaşama bilincini kuvvetlendirmek, değerlerini anlatmak, çocukların gelişimini sağlamak ve aidiyet duygularını geliştirmek hedefleniyor.



Öğrencilerle düzenlenen gezi kapsamında sadece türbeleri ve tarihi mekanları ziyaret değil aynı zamanda kuşlara yem atmak, tarihi çarşıda alışveriş yaparak alışveriş kültürünü öğrenmek de var. Gezi sonrası öğrenciler atölye çalışması yaparak gezide duydukları hikayelerden esinlenerek; resim çizebiliyor, şiir yazıyor veya anılarını kısa hikayelerle anlatıyorlar.



6 bin öğrenci Eyüpsultan'ı gezerek öğrenecek



Genç Mihmandarlar Projesiyle, ilçede 6 bin öğrenci Eyüpsultan'ı gezerek öğrenecek. Geziler Mayıs'ın ilk haftasına kadar devam edecek. Proje tamamlandığında açılacak bir sergiyle, çocukların yaptıkları resimler, yazdıkları şiirler ve yazılar sergilenecek.



Etkinliğe katılan Nihat Can Barış isimli öğrenci düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Bugün Eyüpsultan'ı gezdik. Eyüpsultan'da daha önce görmediğim sokakları, türbeleri ve Eyüpsultan Camii içini gördüm. Hayatımda ilk defa gördüm buraları. Daha önce Eyüpsultan'a gelmiştim ama buraları detaylı bir şekilde görmemiştim, incelememiştim. Öğrenciler adına çok faydalı oldu çünkü İngiliz, Fransız kültürü gibi başka kültürleri öğreniyoruz, neden kendi kültürümüzü öğrenmeyelim diye düşündüm. Çok teşekkür ediyorum. Bence diğer okullar, diğer belediyeler de bu tarz etkinlikleri yapmalı diye düşünüyorum."



Öğrenciler etkinliği çok sevdi



Tahir Mete Köksal ise konuşmasında, "Bu projenin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Hiç görmediğim camiler, türbeler, medreseleri gördüm. Tarihi yakından görmüş olduk. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ediyorum" dedi. Uğur Efe Akıllı isimli öğrenci: "Gezi harikaydı. Tarihi yerleri gezdik, Oyuncakçılar Çarşısına gittik. Başka okulların da bu tür gezileri yapmasını isterim." Elif Hasar isimli öğrenci: "Gezi çok güzeldi, çok beğendim. Tarihi yerleri yakından görme, tanıma imkanı buldum. Belediyemize çok teşekkür ediyorum." Damla Karpuz: "Alibeyköy'de oturuyorum. Türbeyi çok beğendim, Eyüpsultan'da görmediğim yerleri gördüm. Yeni şeyler öğrendim. Daha önce de geliyordum Eyüpsultan'a ama bu kez çok farklı oldu." Azra Yiğit ve Melek Nur Tikicieri: "Etkinlikte hem yeni şeyler öğrendik hem çok eğlendik. Sonra resim çizdik, şiir yazdık. Çok güzel bir etkinlik." - İSTANBUL