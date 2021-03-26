Genç mili motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda kürsüyü hedefliyor Açıklaması - Son Dakika

Genç mili motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda kürsüyü hedefliyor Açıklaması

26.03.2021 12:43
Genç mili motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda kürsüyü hedefliyor Açıklaması, System.String[]

Genç milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki ikinci sezonunda ödül kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Genç milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki ikinci sezonunda ödül kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Supersport Şampiyonası'nda AK Parti Sakarya Milletvekili ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'ndan sonra Türkiye'yi temsil edecek ikinci milli sporcu olan Can Öncü, yeni sezonda tekrar zirve yarışında yer almak istiyor.

Ay-yıldızlı motosikletçi geçen yıl, Moto3 padokundan, Dünya Supersport Şampiyonası sınıfına adım attı ve zorlu 'Süperpole' seanslarına rağmen güçlü performans sergiledi. Milli sporcu, yeni takımı Kawasaki Puccetti Racing ile ikinci sezonunu yaşayacağı Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2021 sezonunda ödül kürsüsüne çıkmak için mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen genç sporcu Can, "Geçen yıl benim için o kadar da iyi bir sezon değildi. En azından beklentim bu değildi. Aldığımız motosiklet mükemmel bir paket değildi. Çünkü bazı sorunlar yaşadık ve bu da onu zor bir sezon haline getirdi. Ancak 2021 yılında, fabrika takımı olan Kawasaki Puccetti Racing ile birlikte olacağım. Umarım iyi sonuçlar alabiliriz. Her yarış için hedefim ilk beş olacak ve iyi bir ritim bulabilirsem bunu yapabileceğimi biliyorum. Sezona başlamak için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

"Podyumlara ulaşmak ve şampiyonayı ilk üç içinde bitirmek istiyorum"

Genç milli sporcu, 5 kez dünya şampiyonu olmuş Kenan Sofuoğlu'ndan bayrağı devraldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mücadele edebileceğimi biliyorum ve eğer motosiklet ile güven bulursak o zaman podyumları hedefleyebilir ve şampiyonluğa bile bakabileceğimizi biliyorum. Bu takım şampiyonanın en iyi takımlarından biri. Çünkü çok fazla deneyime ve bilgiye sahipler. Dünya Supersport'da yarıştığım andan itibaren 'Kenan Sofuoğlu'nun koltuğuna' biniyorum. Bu yüzden takımdaki isimleri fazla iyi tanımasam bile takıma şüphesiz güveniyorum. Podyumlara ulaşmak ve şampiyonayı ilk üç içinde bitirmek istiyorum."

En çok hangi pozisyonlarda gelişmesi gerektiğine de değinen Can, "Şimdi Dünya Supersport'a, Federico Caricasulo, Randy Krummenacher ve Moto2'den Dominique Aegerter gibi birçok sürücü geri döndü. Yarışlar çok yakın ve sıkı geçecek. Geçen yıl hızlıydım ama çok daha az tecrübem vardı. Oysa bu yıl daha hızlı ve daha iyi bir takımdayım. Yarışta her zaman hızım var, bu benim için sorun değil. Benim için sorun, lastikleri geliştirmem gerektiğidir. Yarışın ilk yarısında önümdeki yarışçıları rahatlıkla takip edebiliyorum. Diğer bir sorunum da 'Süperpole' ve yeni lastiğin ilk üç turdaki performansı." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Motosikletçi, Kenan Sofuoğlu, Supersport, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Genç mili motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda kürsüyü hedefliyor Açıklaması - Son Dakika Spor


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