Genç milli basketbolcu, ABD yolcusu - Son Dakika

Genç milli basketbolcu, ABD yolcusu

05.01.2021 13:37

Galatasaray'ın altyapısında yetişen 16 yaşındaki basketbolcu Sudenur Akarpa, kariyerine ABD'de devam edecek.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen 16 yaşındaki basketbolcu Sudenur Akarpa, kariyerine ABD'de devam edecek.

Galatasaray'ın alt yaş takımlarının yanı sıra 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Sudenur Akarpa, Arizona eyaletindeki Bella Vista Koleji ile anlaştı.

Genç basketbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bella Vista Koleji'nden gelen teklifi kabul ettiğini ve kariyerine ABD'de devam edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Basketbola 2013 yılında Galatasaray'da başladığını anlatan Sudenur Akarpa, "Aslında bu spora isteyerek başlamadım. Ailemin zoruyla başladım. Ancak ilerleyen dönemde bunun benim sporum olduğunu fark ettim. Üç sene namağlup şekilde gittik. Yani 73 maçın tamamını kazandık. Bu, mükemmel bir başarıydı. Galatasaray'ın bana kattığı çok şey var. Özellikle sevgi ve saygı. Bu paha biçilemez bir şey. Galatasaray'da A takımla antrenmanlara çıktım ama maç oynamadım." diye konuştu.

Sudenur Akarpa, 2019 yılında 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiğini hatırlatarak, "Milli takımla Avrupa Şampiyonası'na gittiğimde ABD'den üniversiteler yazdı. O zaman ABD'ye gitmeyi düşünmüyordum. Sonra gitme kararı aldım. Çünkü burada basketbol ve okulu bir arada ilerletmek çok zor. ABD'de bu, biraz daha kolay. Sonra Bella Vista Koleji'nden bana bir teklif geldi. Lise son sınıfı orada okumak için bu teklifi kabul ettim. Teklifi ilk duyduğumda biraz tereddüt yaşadım. Ancak üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. O yüzden bu karar beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Bella Vista Koleji'nde kendisini geliştirmek istediğini aktaran genç basketbolcu, "Oraya gittikten sonra takımımla eyalet şampiyonu olmak istiyorum. Zaten takip ediyorum, iyi bir takım. Orada iyi bir oyuncu olmak, takımımı yükseğe taşımak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Genç milli basketbolcu, ABD yolcusu
Genç milli basketbolcu, ABD yolcusu
Genç milli basketbolcu, ABD yolcusu
Genç milli basketbolcu, ABD yolcusu

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Genç milli basketbolcu, ABD yolcusu - Son Dakika Spor


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