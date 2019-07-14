Genç Milli Boks Takımı'ndan 6 madalya
13 saat önce
10-14 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan'ın Subotica kentinde düzenlenen 37'nci Altın Eldiven Uluslararası Boks Turnuvası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:05 Kaynak: DHA
10-14 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan'ın Subotica kentinde düzenlenen 37'nci Altın Eldiven Uluslararası Boks Turnuvası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Genç
Erkekler Boks Milli Takımı şampiyonayı 4 gümüş, 2 bronz madalya ile tamamladı.
64 kiloda Utku Kürşat Özhan, 81 kiloda Samet Ersoy
, 91 kiloda Abuzer Topaloğlu ve +91 kiloda Uğur Aydemir
Şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. 52 kiloda Samet Gümüş
ve 60 kiloda Mizan Aykol bronz madalya kazandı.
Süleyman Soylu'dan '15 Temmuz' mesajı: Tarifi olmayan bir kahramanlık destanı Celta Vigo, Galatasaray'ın Okay Yokuşlu için yaptığı teklifi reddetti! Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları 3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü