Genç milli boksörler, Dünya Şampiyonası için Polonya'ya gitti

Genç Milli Boks Takımı, yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'na katılmak için Polonya'ya gitti.

Genç Milli Boks Takımı, yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'na katılmak için Polonya'ya gitti. Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlı sporcuların Gençler Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Polonya'ya hareket ettiği ve Kielce kentindeki organizasyonun 24 Nisan'da tamamlanacağı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Eyüp Gözgeç, "Genç erkekler ve genç kadınlarda milli takımlarımız, Kastamonu Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi'nde iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Hedefimiz Polonya'dan madalyalarda dönmek." ifadelerini kullandı. Milli takım kafilesinde şu sporcular bulunuyor: Kadınlar: Yağmur Baba (48 kilo), Sevgi Doğan (54 kilo), Evin Erginoğuz (60 kilo), Büşra Işıldar (81 kilo). Erkekler: Mehmethan Çınar (49 kilo), Şehzade Saymaz (52 kilo), Kerem Özmen (60 kilo), Mehmet Aydemir (64 kilo), Cem Kaya (69 kilo), Kaan Aykutsun (81 kilo), Emir Büyükdağ (91 kilo), Ahmet Şenol (+91 kilo).

Son Dakika

Devlet, kanser ilaçlarına geçen yıl 5,6 milyar lira kaynak aktardı

Koronaya yakalan kadın intihara teşebbüs etti

İstanbul'da sırası gelen 250 bin kişinin aşı yaptırmadığı ortaya çıktı

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, öğrencilerle birlikte deney yaparken patlama yaşandı

Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip

Cilt kanserinden yüzünü kaybeden baba: Kızımı öpmeyi çok özledim

'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı