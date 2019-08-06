Son Dakika Haberleri: Genç milli boksörlerin kampı, Kastamonu'da devam ediyor
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Genç milli boksörlerin kampı, Kastamonu'da devam ediyor

3 saat önce

Genç Erkek Boks Milli Takımı'nın, Bulgaristan'da 2-11 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları sürüyor.

Genç milli boksörlerin kampı, Kastamonu'da devam ediyor, System.String[]
Genç Erkek Boks Milli Takımı'nın, Bulgaristan'da 2-11 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları sürüyor.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 22 sporcu katılıyor.
Genç Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü İsmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin ardından üçüncü etap kampına başlayacaklarını belirtti.
Kampın çok verimli geçtiğini anlatan Sarı, "Biz bu çalışmalardan istediğimiz neticeyi elde edebildik. Bayram tatilinde çocuklarımız biraz kilo sorunları oluyor. Bize istediğimiz kilolarla gelebilseler daha çok memnun olacağız." dedi.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve federasyonun asbaşkanı Fuat Alparslan'a teşekkür eden Sarı, "Bizim birçok eksiğimiz vardı, ne istediysek giderdiler. Bize de artık sadece çalışmak düşüyor. Kampımızı en iyi şekilde neticelendirip Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
Sporcularına güvendiğini ifade eden Sarı, Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla döneceklerine inandığını kaydetti.
Kastamonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:23 Kaynak: AA
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