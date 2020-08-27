Genç Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 20 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül-04 Ekim'de Çekya'nın Brno şehrinde düzenlenecek şampiyonanın kura çekimi Lüksemburg'ta gerçekleşti.

Genç Milli Erkek Voleybol Takımı, şampiyonada 2. Grup'ta Rusya, Almanya, Belarus, Ukrayna ve Hollanda ile eşleşti. Turnuvada 1. Grup'ta ise ev sahibi Çekya'nın yanı sıra İtalya, Polonya, Fransa, Sırbistan ve Belçika yer alacak.