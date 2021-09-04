Ukrayna Uzhgorod'da organize edilen U17 Erkekler Epe Turnuvası'nda milli sporcu Yalgın Yeter altın madalyanın sahibi oldu.
Ukrayna Eskrim Federasyonu tarafından Ukrayna Uzhgorod'da düzenlenen U17 Erkekler Epe Turnuvası'nda piste çıkan İstanbul bölgesi milli sporcusu Yalgın Yeter, organizasyonu birinci sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.
U17 Erkekler Epe kategorisinde toplam 92 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada mücadele eden eskrimciler Çınar Öğüt 12., Ali Mustafa Seçik ise organizasyonu 17. sırada tamamladı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Eskrimci Yalgın Yeter, Ukrayna'da şampiyon oldu - Son Dakika