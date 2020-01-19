Genç milli eskrimciler, hafta sonu uluslararası turnuvalarda boy gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Genç milli eskrimciler, hafta sonu uluslararası turnuvalarda boy gösterdi - Son Dakika Spor

Genç milli eskrimciler, hafta sonu uluslararası turnuvalarda boy gösterdi

13 dakika önce

Genç milli eskrimciler hafta sonunda yurt dışındaki uluslararası turnuvalarda mücadele etti.

Genç milli eskrimciler, hafta sonu uluslararası turnuvalarda boy gösterdi, System.String[]

Genç milli eskrimciler hafta sonunda yurt dışındaki uluslararası turnuvalarda mücadele etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli eskrimciler dün ve bugün Bahreyn, Fransa, İspanya, İsrail ve Hırvatistan'da epe, flöre ve kılıç branşlarında düzenlenen Gençler Dünya Kupaları'nda piste çıktı.

İspanya'nın Segovia kentindeki Gençler Dünya Kupası'nda kılıç branşında mücadele eden milli sporcu Nisanur Erbil bireyselde gümüş madalya elde etti. Aylin Çakır, Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ'dan oluşan Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, Dünya Kupası'nı 5. tamamladı.

Bahreyn'in başkenti Manama'da epe branşında piste çıkan eskrimci Batu Erda 32. oldu.

Fransa Aix-en-Provence'deki turnuvada flörede mücadele eden milli sporculardan Poyraz Tuncer 26, Alp Eyüpoğu 145, Baha Baykal Çetinel ise 156. sırada yer aldı. Takım müsabakalarına katılan erkek flöre takımı ise organizasyonu 16. olarak bitirdi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ise kızlar flöre kategorisinde müsabakalar yapıldı. Bireyselde Alisa İsbir 53, Eda Feride Demirhan 94, Nazlı Ceren Alioğlu 101, Melike Taşdelen 129 ve Lal Ertün 144. oldu. Nazlı Ceren, Eda Feride, Lal ve Alisa'dan kurulu milli takım ise 14. sırayı aldı.

Hırvatistan, Bahreyn, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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