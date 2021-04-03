Genç milli eskrimciler Mısır'da madalya mücadelesi veriyor

Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 78 ülkeden yaklaşık 1000 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda kılıçta 11, flörede 12, epede 9 olmak üzere milli formayı 32 sporcu giyecek.

Şampiyonada bugün genç kadınlar kılıç kategorisinde Aylin Çakır, Nisanur Erbil, Maya Kerkeser ve Deniz Selin Ünlüdağ, genç erkekler kılıç kategorisinde ise Murat Sarp Aşık, Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender ve Ahmet Turgut Taflan madalya için piste çıkacak.

Milli eskrimcilerin şampiyona programı şöyle:

4 Nisan Pazar:

Yıldız Kızlar Kılıç: Yağmur Erdağlı, Tuğçe Rana Kaya, Maya Kerkeser

Yıldız Erkekler Kılıç: Murat Sarp Aşık, Tolga Aslan, Efe Dinç

5 Nisan Pazartesi:

Genç Kadınlar Kılıç Takım

Genç Erkekler Kılıç Takım

6 Nisan Salı:

Genç Kadınlar Flöre: Nazlı Ceren Alioğlu, Şevval Pelin Cantenar, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir

Genç Erkekler Flöre: Baha Baykal Çetinel, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın, Poyraz Tuncer

7 Nisan Çarşamba:

Yıldız Kızlar Flöre: Şevval Pelin Cantenar, Eda Feride Demirhan, Alisa İsbir

Yıldız Erkek Flöre: Yusuf Arhan Doyaroğlu, Alp Tuna Korkmaz, Tan Sezer

8 Nisan Perşembe:

Genç Kadınlar Flöre Takım

Genç Erkekler Flöre Takım

9 Nisan Cuma:

Genç Kadınlar Epe: Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk, Damlanur Sönmüş, Berra Sonyüksek

Genç Erkekler Epe: Emir Akal, Doruk Çika, Hilmi Taha Ekenler, Halis Efe Elibol

10 Nisan Cumartesi:

Yıldız Kızlar Epe: Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk, Damlanur Sönmüş

Yıldız Erkekler Epe: Emir Akal, Halis Efe Elibol, Yalgın Yeter

11 Nisan Pazar:

Genç Kadınlar Epe Takım

Genç Erkekler Epe Takım