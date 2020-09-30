Genç Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçları aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

Genç Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçları aday kadrosu açıklandı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 12-13 Ekim'de Antalya'da Bulgaristan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu belli oldu.

Genç Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçları aday kadrosu açıklandı, System.String[]

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 12-13 Ekim'de Antalya'da Bulgaristan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömür Serdal Altunsöz yönetimindeki genç milli takımın aday kadrosunda, şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Canberk Yurdakul (Bursaspor), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor)

Defans: Fatih Kızılkaya (Ankaraspor), Şefik Abalı (FC Wacker), Emin Bayram, Süleyman Luş (Galatasaray), Kerem Kalafat (Giresunspor), Adem Doğan (Hes Kablo Kayserispor), Halil Duman (Karbel Karaköprü Belediyespor), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir), Talha Gürsu Gür (Oud-Heverlee Leuven Reserve), Atakan Gündüz (Trabzonspor)

Orta saha: Oğuzhan Akgün (Altınordu), Doğukan Efe (Ankaraspor), Emir Biberoğlu (AZ Alkmaar), Efe Binici (Göztepe), Mustafa Emirhan Özyaşar (Niğde Anadolu FK), Taha Tunç (Trabzonspor)

Forvet: Burak İnce (Altınordu), Muhammet Arslantaş, Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Ali Yavuz Kol (Galatasaray)

Bulgaristan, Antalya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Genç Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçları aday kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor

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