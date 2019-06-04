Son Dakika Haberleri: Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan altın madalya
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Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan altın madalya

1 saat önce

Milli güreşçi Abdullah Toprak, Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan altın madalya, System.String[]
Milli güreşçi Abdullah Toprak, Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 63 kiloda mücadele eden milli sporcu Abdullah Toprak, şampiyon oldu.
Abdullah, finalde karşılaştığı Avrupa şampiyonu rakibi Gürcü Leri Abuladze'yi iyi bir müsabaka çıkarıp 8-2 yenerek altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:29 Kaynak: AA
Avrupa, Abdullah Toprak, Spor
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