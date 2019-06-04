Genç milli güreşçi Hamza Bakır, Avrupa şampiyonu
14 dakika önce
Milli güreşçi Hamza Bakır, Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:35 Kaynak: AA
Milli güreşçi Hamza Bakır, Gençler Avrupa
Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya
'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Hamza Bakır 130 kiloda final müsabakasına çıktı.
Hamza, finalde karşılaştığı Rus rakibi Osman Shadov'u 4-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
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