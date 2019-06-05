Genç milli güreşçi Hamza Bakır, Avrupa şampiyonu
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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Hamza Bakır 130 kiloda final müsabakasına çıktı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:03
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya
'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa
Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Hamza Bakır 130 kiloda final müsabakasına çıktı.
Hamza, finalde karşılaştığı Rus rakibi Osman Shadov'u 4-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
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