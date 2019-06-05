Son Dakika Haberleri: Genç milli güreşçi Hamza Bakır, Avrupa şampiyonu
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Genç milli güreşçi Hamza Bakır, Avrupa şampiyonu

55 dakika önce

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Hamza Bakır 130 kiloda final müsabakasına çıktı.

Genç milli güreşçi Hamza Bakır, Avrupa şampiyonu, System.String[]
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Hamza Bakır 130 kiloda final müsabakasına çıktı.

Hamza, finalde karşılaştığı Rus rakibi Osman Shadov'u 4-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:03 
Türkiye, Avrupa, İspanya, Güncel
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