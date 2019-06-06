Son Dakika Haberleri: Genç milli güreşçi Kadriye Aksoy, Avrupa ikincisi
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Genç milli güreşçi Kadriye Aksoy, Avrupa ikincisi

20 dakika önce

İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Kadriye Aksoy, ikinci oldu.

Genç milli güreşçi Kadriye Aksoy, Avrupa ikincisi, System.String[]
İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden Kadriye Aksoy, ikinci oldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 68 kiloda Belarus, Polonya ve Almanya'dan rakiplerini yenerek finale yükselen Kadriye Aksoy, finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'e mağlup olarak gümüş madalya aldı.
Türkiye adına 50 kiloda mücadele eden Zehra Demirhan ise repesajda Slovak Erica Zsidekova'yı sayı tuşuyla 10-0 yendi. Zehra, bronz madalya maçında Ukraynalı Maria Vynnyk'a mağlup olarak Avrupa beşinciliğiyle yetindi.
Kadınlar 53 kiloda yarı finalde İsveç'li Emma Denise Malmgren'i 7-2 yenerek finale yükselen Zeynep Yetgil, finalde Rus Maria Tiumerekova ile karşılaşacak.
Milliler, serbest stilde mindere çıkıyor
Şampiyonada serbest stilde güreşen ay-yıldızlı sporcular mindere çıkıyor.
Çekilen kura sonrasında Türkiye adına yarın 57 kiloda Ahmet Duman, Polonyalı Klaudiusz Adam Wiezner'le, 65 kiloda Ahmet Salim Yiğit, Fransız Marwane Ahmed Yezza'yla, 70 kiloda Ömer Faruk Çayır, İspanyol Andres Vizcaino Pulido'yla, 79 kiloda Batuhan Kış, Moldovalı Ivan Ichizli'yle ve 97 kiloda da Feyzullah Aktürk, Bulgar Tsvetan Danielov Evtimov ile ilk turda karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:21 Kaynak: AA
İspanya, Avrupa, Spor
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