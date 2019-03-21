Son Dakika Haberleri: Genç Milli Judocular Avrupa Kupası'nda Tatamiye Çıkacak

Genç Milli Judocular Avrupa Kupası'nda Tatamiye Çıkacak

1 saat önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek olan Gençler Judo Avrupa Kupası'nda Türkiye 19 kadın ve 25 erkek judocuyla madalya mücadelesi verecek.

Genç Milli Judocular Avrupa Kupası'nda Tatamiye Çıkacak, System.String[]
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek olan Gençler Judo Avrupa Kupası'nda Türkiye 19 kadın ve 25 erkek judocuyla madalya mücadelesi verecek.

23-24 Mart tarihlerinde yapılacak müsabakalarda 26 ülkeden 132 kadın ve 233 erkek judocu Avrupa Şampiyonası'nda madalya edecek.

Türkiye'yi tatamide temsil edecek Genç Milli Takım'da yer alan isimler şunlar:

Kadınlar: 48 Kg: Gamze Sayma, Özge Andiç, 52 Kg: Zeliha Cinci, Kader Divan, Eda Karademir, 57 Kg: Buket Mercan, Kübra Şenyayla, Hasret Bozkurt, Minel Akdeniz, 63 Kg: Nurdan Almalı, 70 Kg: Merve Topoğlu, Melike Kablan, Burcu Aksoy, 78 Kg: Ece Zurnacı, Saliha Taşan, A. Kübra Aydoğdu, +78 Kg: Mine Kalender, Yağmur Şengül ve Sevda Taşlı.

Erkekler: 60 Kg: Emirhan Karahan, Salih Yıldız, Enes Uysal, Berkan Bedir, Burak Mecit, 66 Kg: A. Berkin Özcan, Seyit Erel, Berat Kılıç, Abdülaziz Kara, Eren Aksoy, 73 Kg: K. Can Çelik, Umalt Demirel, Bayram Kandemir, Yusuf Esirci, 81 Kg: Recep Çimen, A. Burak Çuhadar, Ahmet Çifçi, 90 Kg: Fatih Kösa, Can Güzel, Y. Emre Kılınç, 100 Kg: Ö. Kemal Aydın, M. Can Talay, F. Enes Acet, +100 Kg: Emrullah Uçar, Furkan Güner.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:06 Kaynak: DHA

Türkiye, Avrupa, Spor
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