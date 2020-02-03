Genç Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'ndan gümüş madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Genç Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'ndan gümüş madalya - Son Dakika Spor

Genç Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'ndan gümüş madalya

6 saat önce

Meksika'da düzenlenen U18 Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman B Grubu'nda Türkiye gümüş madalya kazandı.

Genç Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'ndan gümüş madalya, System.String[]

Meksika'da düzenlenen U18 Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman B Grubu'nda Türkiye gümüş madalya kazandı.

Meksika, İspanya ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı B Grubu'nda finalde İspanya'ya mağlup olan Türkiye, turnuvayı 2'nci sırada tamamladı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu kategoride çok yeniyiz ve tarihimizin ilk madalyasını bu sezon aldık. Geleceğin A Milli Takımını hazırlıyoruz, bu anlamda elde edilen başarılar bizim için çok önemli. Önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanıp altın madalya alarak bir üst klasmana yükselmek istiyoruz. Emek veren antrenörlerimize, bayrağımızı gururla taşıyan sporcularımıza, kulüplerimize ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.


Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu saldırının cevabını da misliyle vermiş durumda
Ergin Ataman: Larkin'i Hırvatistan da istedi; O, Türkiye'yi seçti Rusya'nın "Türkiye bize haber vermedi" iddiası hükümet tarafından yalanlandı Esed rejiminin hain saldırısının ardından Putin'in sözcüsü: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:11:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'ndan gümüş madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]