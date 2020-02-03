Genç Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'ndan gümüş madalya

Meksika'da düzenlenen U18 Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman B Grubu'nda Türkiye gümüş madalya kazandı.

Meksika, İspanya ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı B Grubu'nda finalde İspanya'ya mağlup olan Türkiye, turnuvayı 2'nci sırada tamamladı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu kategoride çok yeniyiz ve tarihimizin ilk madalyasını bu sezon aldık. Geleceğin A Milli Takımını hazırlıyoruz, bu anlamda elde edilen başarılar bizim için çok önemli. Önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanıp altın madalya alarak bir üst klasmana yükselmek istiyoruz. Emek veren antrenörlerimize, bayrağımızı gururla taşıyan sporcularımıza, kulüplerimize ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.