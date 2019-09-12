Genç Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 5-0 yenildi
1 saat önce
Hazırlık maçında Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelen 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, rakibine 5-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:36 Kaynak: AA
Hazırlık maçında Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelen 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, rakibine 5-0 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Portekiz'in gollerini 58 ve 64. dakikalarda Telma Encarnaçao, 60. dakikada Marta Ferreira, 85. dakikada Francisca Nazareth ve 87. dakikada Ana Teles kaydetti.
19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, salı günü Portekiz ile oynadığı hazırlık maçını da 3-0 kaybetmişti.
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