Son Dakika Haberleri: Genç Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 5-0 yenildi
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Genç Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 5-0 yenildi

1 saat önce

Hazırlık maçında Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelen 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, rakibine 5-0 mağlup oldu.

Genç Milli Kadın Futbol Takımı, Portekiz'e 5-0 yenildi, System.String[]

Hazırlık maçında Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelen 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, rakibine 5-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Portekiz'in gollerini 58 ve 64. dakikalarda Telma Encarnaçao, 60. dakikada Marta Ferreira, 85. dakikada Francisca Nazareth ve 87. dakikada Ana Teles kaydetti.

19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, salı günü Portekiz ile oynadığı hazırlık maçını da 3-0 kaybetmişti.

Portekiz, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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