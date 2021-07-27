Genç milli kick boksçu Hatice Nur Tunç, Avrupa şampiyonasında madalya hedefliyor Açıklaması

Genç milli kick boksçu Hatice Nur Tunç, kasım ayında Karadağ'da yapılacak Avrupa şampiyonasında madalya kazanmayı hedefliyor.

Antalya'da nisan ayında düzenlenen Avrupa kupasında kendi kategorisinde şampiyonluk elde eden 18 yaşındaki Hatice Nur Tunç, kasım ayında Karadağ'da yapılacak Avrupa şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Çalışmalarını Adana'daki Özhilal Kick Boks Spor Kulübünde antrenör İbrahim Pıtırlı ile sürdüren Hatice, Avrupa kupasının ardından Avrupa şampiyonasından da madalya kazanmak istiyor.

Türk bayrağını şampiyonada dalgalandırmayı hedefleyen Hatice, AA muhabirine, kick boksa 14 yaşında başladığını söyledi.

Dövüş sporunun küçüklüğünden beri ilgisini çektiğini anlatan Hatice, "Spora başlamadan önce internette biraz detaylı araştırdım. Sonra aileme söyledim. İlk başta biraz korktular ama sonra destek oldular. Dışarıdan biraz sert bir spor gibi göründüğü için vücuduma zarar gelir diye düşündüler. Bu spor için internette araştırma yaptım. En iyilerden birisinin bu spor kulübü olduğunu gördüm. Araştırdım detaylıca ve burayı seçtim." diye konuştu.

"Yaptığım sporda en iyisi olmak istiyorum"

Hatice, gençlerde önemli başarılar elde ettiğini dile getirerek, "Sporu yaptığım 4 yılda bir Avrupa kupası şampiyonluğum, iki Türkiye şampiyonluğum, iki de Türkiye ikinciliğim var. Milli takımda olduğum için çok mutluyum. Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." dedi.

Kasım ayında Karadağ'da yapılacak Avrupa şampiyonasında ter dökeceğini aktaran genç sporcu, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımız yoğun geçiyor. Sabah ve akşam antrenmanlarımız oluyor. Her türlü antrenmanı yapıyoruz. Yarışa konsantre oldum. Daha önce Avrupa kupasında şampiyon olmuştum, şimdi hedefim Avrupa şampiyonasında madalya almak. Çok çalışıyoruz, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Gençleri Avrupa şampiyonu olarak bitirip, büyüklerde dünya şampiyonasına hazırlanmak istiyorum. Daha sonra dünya şampiyonu da olmak istiyorum. Yaptığım sporda en iyisi olmak istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapıyorum. Tek tek basamakları atlayıp Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya almak istiyorum."