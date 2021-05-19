Genç milli sporcular Vali Çuhadar ile bir araya geldi - Son Dakika

Genç milli sporcular Vali Çuhadar ile bir araya geldi

19.05.2021 14:57
Genç milli sporcular Vali Çuhadar ile bir araya geldi, System.String[]

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 102. yıl dönümü ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyamanlı milli sporcular, Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 102. yıl dönümü ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyamanlı milli sporcular, Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 102. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş öncülüğünde milli sporculardan oluşan gençlik grubu hükumet konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenk sunum sonrası çeşitli spor branşlarından uluslararası arenada birçok başarıya imza atan milli sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile birlikte Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret ederek bir buket çiçek ile üzerinde Vali Mahmut Çuhadar'ın isminin yazılı olduğu 02 Numaralı Türkiye formasını takdim etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla milli sporcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, "Geleceğimizin teminatı olan siz değerli gençlerimizin Gençlik Haftasını tebrik ediyorum. Bundan 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla milli mücadelenin fitili ateşlenmiş ve yedi düvele karşı bir mücadele başlatılarak bunun sonucunda Türkiye Cumhuriyeti teşekkül ettirilmiş ve bizleri bugüne getiren büyük Türkiye'nin temel taşları atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, bağımsızlık şuuruyla yetişen sizlere emanettir. Siz değerli gençlerimiz sportif faaliyetlerle, bilimle, irfanla yoğrulduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak ve uluslararası arenada hak ettiği saygın yeri alacaktır. Bunun için siz değerli gençlerimize düşen görev son derece önemli ve hayatidir. Sizler bir sonraki devlet idaresini ele alacak bugünün gençleri, yarının yetişkinleri, idarecileri ve bilim adamlarısınız. Bundan dolayı güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealini yaşatacak olan en büyük güvencemiz sizlersiniz. Bu nedenle sizlerin çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim alarak en iyi şekilde yetişmeniz, devlet ve millet olarak en önemli gayemizdir" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Vali Mahmut Çuhadar, milli sporculara bir çanta içerisinde çeşitli hediyelerden oluşan bir set verdi. - ADIYAMAN

Genç milli sporcular Vali Çuhadar ile bir araya geldi
Genç milli sporcular Vali Çuhadar ile bir araya geldi
Genç milli sporcular Vali Çuhadar ile bir araya geldi
Genç milli sporcular Vali Çuhadar ile bir araya geldi

Mustafa Kemal Atatürk, Mahmut Çuhadar, Mayıs, Milli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Genç milli sporcular Vali Çuhadar ile bir araya geldi - Son Dakika


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