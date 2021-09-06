Genç Milli Takım Avrupa Judo Şampiyonası için Lüksemburg'a gitti

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası için hazırlıklarını tamamlayan milli takım kafilesi havayoluyla bu sabah Lüksemburg'a gitti. 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya 43 ülkeden 144'ü kadın, 213'ü erkek judocu kayıt yaptırdı.
Türkiye 6 kadın ve 7 erkek judocu ile tatamide madalya mücadelesi verecek.
Milli Takımda yer alan isimler şöyle:
Kadınlar: 48 kiloda Merve Azak, 52 kiloda Buketnur Karabulut, 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız, 63 kiloda Habibe Afyonlu ile +78 kiloda Hilal Öztürk.
Erkekler: 60 kiloda Salih Yıldız ve Emirhan Karahan, 66 kiloda Talha Büyükeser ve Muhammed Demirel, 90 kiloda Ömer Kemal Aydın ile Ahmet Çuhadar, +10 kiloda İbrahim Halil Özmen.
Kaynak: DHA
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