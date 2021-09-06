Genç Milli Takım Avrupa Judo Şampiyonası için Lüksemburg'a gitti

Lüksemburg 'da yapılacak olan Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek genç milli takım kafilesi bu sabah hava yoluyla gitti.

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası için hazırlıklarını tamamlayan milli takım kafilesi havayoluyla bu sabah Lüksemburg'a gitti. 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya 43 ülkeden 144'ü kadın, 213'ü erkek judocu kayıt yaptırdı.

Türkiye 6 kadın ve 7 erkek judocu ile tatamide madalya mücadelesi verecek.

Milli Takımda yer alan isimler şöyle:

Kadınlar: 48 kiloda Merve Azak, 52 kiloda Buketnur Karabulut, 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız, 63 kiloda Habibe Afyonlu ile +78 kiloda Hilal Öztürk.

Erkekler: 60 kiloda Salih Yıldız ve Emirhan Karahan, 66 kiloda Talha Büyükeser ve Muhammed Demirel, 90 kiloda Ömer Kemal Aydın ile Ahmet Çuhadar, +10 kiloda İbrahim Halil Özmen.

- Ankara