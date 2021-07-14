Genç milli triatletler Macaristan'da Avrupa Kupası'na katılacak

2021 Avrupa Triatlon Gençler Kupası'nda mücadele edecek milli takım, organizasyonun düzenleneceği Macaristan'a gitti.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Yüksek İrtifa Eğitim Kampı'nda hazırlıklarını tamamlayan genç triatletler, Tiszaujvaros kentinde 17-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışlara katılacak.
Genç Milli Triatlon Takımı'nda; Burak Çağdaş, Emir Aracı, Emirhan Çakır, Kıvanç Şahinkaya, Mert Çolak, Özlenen İpek Günad, Sıla Gür ve Taha Eren Coşgun'un yer aldığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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