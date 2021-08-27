Genç milli yüzücüler FINA Maraton Dünya Serisi'nde yarışacak

19 yaş altı genç milli yüzücüler, Makedonya'nın Ohrid kentinde yarın düzenlenecek Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) Maraton Dünya Serisi'ne katılacak

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FINA tarafından gerçekleştirilecek şampiyonada mücadele edecek milli takımda dokuzar erkek ve kadın olmak üzere toplam 18 sporcu yer alacak.

Milli takım kadrosunda kadınlarda Aleyna Nur Sungur, Burcu Naz Narin, Doğa Babacan, Ece Yıldırım, Ilgın Çelik, Merve Erdemir, Sevim Eylül Süpürgeci, Sophia İrem İskenderoğlu ve Tuna Erdoğan, erkeklerde ise Ahmet Burak Işık, Atakan Malgil, Batuhan Ecrin Pınar, Bora Tokcan, Emir Batur Albayrak, Hamza Yavuz, Mehmet Efe Yılmaz, Polat Uzer Turnalı, Yağız Efe Arı bulunuyor.