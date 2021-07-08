Genç milli yüzücülerden Avrupa'da 2 altın, 1 bronz

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular Berke Saka ve Mert Kılavuz şampiyon, Yiğit Aslan da üçüncü oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, milli sporcu Berke Saka, 200 m karışık mesafesinde finalde yüzdüğü 2: 00: 04'lük derecesi ile 17-18/ 19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak, Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporculardan Mert Kılavuz da 1500 m serbest mesafesinde finalde yüzdüğü 15: 02: 22'lik derecesi ile 17-18/ 19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak şampiyonluğa uzandı.

Milli sporcu Yiğit Aslan da 1500 m serbest mesafesinde finalde yüzdüğü 15: 05: 08'lik derecesi ile Avrupa 3'üncüsü oldu.