Son Dakika Haberleri: Genç Milliler Gine'ye Yenildi

Genç Milliler Gine'ye Yenildi

19 dakika önce

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Assist Uluslararası Turnuvası'ndaki ikinci maçında Gine'ye 2-1 yenildi.

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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Assist Uluslararası Turnuvası'ndaki ikinci maçında Gine'ye 2-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların golünü 53. dakikada Salih Kavrazlı attı. Gine'nin gollerini ise 2 ve 66. dakikalarda Bah Algassime kaydetti.

Milliler, turnuvanın son maçında 8 Mart Cuma günü Tanzanya ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:24 Kaynak: AA

Futbol, Gine, Spor
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