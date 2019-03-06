Genç Milliler Gine'ye Yenildi
19 dakika önce
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Assist Uluslararası Turnuvası'ndaki ikinci maçında Gine'ye 2-1 yenildi.
17 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, UEFA Assist Uluslararası Turnuvası'ndaki ikinci maçında Gine
'ye 2-1 yenildi. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların golünü 53. dakikada Salih Kavrazlı attı. Gine'nin gollerini ise 2 ve 66. dakikalarda Bah Algassime kaydetti.
Milliler, turnuvanın son maçında 8 Mart
Cuma günü Tanzanya
ile karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:24 Kaynak: AA
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