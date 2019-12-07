Son Dakika Haberleri: Genç milliler, İspanya ile berabere kaldı
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Genç milliler, İspanya ile berabere kaldı

6 saat önce

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Portekiz'in ev sahipliği yaptığı Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın ilk maçında İspanya ile 1-1 berabere kaldı.

Genç milliler, İspanya ile berabere kaldı, System.String[]

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Portekiz'in ev sahipliği yaptığı Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın ilk maçında İspanya ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Algarve Stadı'nda oynanan mücadelede milli takımın golünü 65. dakikada penaltıdan Hakan Yeşil atarken, İspanya'nın golünü 38. dakikada Luis Sanchez kaydetti.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ikinci maçında 9 Aralık Pazartesi günü ev sahibi Portekiz ile karşılaşacak.

Portekiz, İspanya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:30 Kaynak: AA
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