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Genç milliler İspanya'ya hazır

1 saat önce

Haziran tarihleri arasında İspanya'nın Pontevedra kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası için Genç Kadın Güreş Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Genç milliler İspanya'ya hazır, System.String[]
Haziran tarihleri arasında İspanya'nın Pontevedra kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası için Genç Kadın Güreş Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı. 2 Haziran Salı günü İspanya'ya gidecek olan millilerin son antrenmanını ziyaret eden Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon başarı dileklerinde bulundu. Minderin Sultanları Yalova'da Teknik Direktör Murat Gençtürk ve antrenörler Volkan Sultansuyu, İrfan Karslı ve Erdem Yiğit yönetiminde 90. Yıl Spor Salonu'nda günde çift antrenman yaparak Avrupa Şampiyonası'na hazırlandı.
"MADALYALARIN HEPSİNE ADAYIZ" Genç Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Murat Gençtürk, "Ülkemize ikinci bayramı İspanya'da yaşatmak istiyoruz. Yalova'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Sporcularımızın hepsi madalya adayıdır. En büyük hedefimiz kürsüde yer almaktır. İnşallah hem madalyaları toplayacağız hem de Türk bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı tüm Avrupa'ya dinlettireceğiz. Kamp boyunca destek veren Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Türk milletinin dualarıyla İspanya'ya gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu. Genç Kadın Güreş Milli Takımı'nda Zehra Demirhan, Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu, Özge Fındıkçı, Nurife Duman, Gamze Nur Adakan, Aslı Demir, Kadriye Aksoy, Merve Pul ve Mehtap Gültekin bulunuyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:25 Kaynak: İHA
Avrupa, Genç, İspanya, Güncel
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