Son Dakika Haberleri: Genç milliler Kırgızistan'ı mağlup etti
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Genç milliler Kırgızistan'ı mağlup etti

1 saat önce

Türkiye 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Valentin Granatkin Turnuvası ilk maçında Kırgızistan'ı 1-0 mağlup etti.

Genç milliler Kırgızistan'ı mağlup etti, System.String[]
Türkiye 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Valentin Granatkin Turnuvası ilk maçında Kırgızistan'ı 1-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rusya'daki Turbostroitel Stadı'nda oynanan karşılaşmada millilerin tek golünü 40. dakikada Muhammet Arslantaş kaydetti.
Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ikinci maçında 7 Haziran Cuma günü Yunanistan ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Futbol, Türkiye, Kırgızistan, Spor
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