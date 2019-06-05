Genç milliler Kırgızistan'ı mağlup etti
1 saat önce
Türkiye 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Valentin Granatkin Turnuvası ilk maçında Kırgızistan'ı 1-0 mağlup etti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:58 Kaynak: AA
18 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, Valentin Granatkin Turnuvası ilk maçında Kırgızistan
'ı 1-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rusya
'daki Turbostroitel Stadı'nda oynanan karşılaşmada millilerin tek golünü 40. dakikada Muhammet Arslantaş kaydetti.
Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ikinci maçında 7 Haziran Cuma günü Yunanistan
ile karşılaşacak.
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