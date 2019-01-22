Genç Millilerde Slovenya Maçlarının Aday Kadrosu Açıklandı
23 dakika önce
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 29-31 Ocak tarihlerinde İstanbul'da Slovenya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
19 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı'nın 29-31 Ocak tarihlerinde İstanbul
'da Slovenya
ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 26 Ocak
Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Teknik direktörlüğünü Şenol Ustaömer'in yaptığı ay-yıldızlıların kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Muhammet Taha Tepe, Embiya Ayyıldız (Altınordu
), Berke Özer
(Fenerbahçe
), Onur Taha Takır, Egehan Gök
(Niğde
Anadolu Futbol Kulübü), Fatih
Tultak (Kardemir Karabükspor
), Ogün Çalışkan, Süleyman Luş, Abdussamed
Karnuçu, Atalay Babacan
, Recep Gül, Yunus Akgün
, Ali Yavuz
Kol (Galatasaray
), İsmail Çokçalış (Karacabey
Belediyespor), Mert Çelik (Medipol Başakşehir
), Cemali Sertel (Eskişehirspor
), Oğuzhan Açıl, Behlül Aydın
(Trabzonspor
), Erdem Seçgin (Beşiktaş
), Enes İslam İlkin
(Yılport Samsunspor
), Sefa Akgün
(Büyükşehir Belediye Erzurumspor
), Burak Temir (1461 Trabzon
).
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:41 Kaynak: AA
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