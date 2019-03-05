Genç Millilerden Avustralya Galibiyeti
2 saat önce
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Assist Uluslararası Turnuvası ilk maçında Avustralya'yı 4-1 yendi.
17 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, UEFA Assist Uluslararası Turnuvası ilk maçında Avustralya
'yı 4-1 yendi. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların gollerini 59. dakikada Mustafa Kapı, 61. dakikada Bozan Uymaz ve uzatma dakikalarında Erencan Yardımcı (2) attı. Avustralya'nın tek golünü 88. dakikada Tristan Hammond kaydetti.
Milliler, ikinci maçında yarın Gine
ile karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:44 Kaynak: AA
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