Son Dakika Haberleri: Genç Millilerden Avustralya Galibiyeti

Genç Millilerden Avustralya Galibiyeti

2 saat önce

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Assist Uluslararası Turnuvası ilk maçında Avustralya'yı 4-1 yendi.

Genç Millilerden Avustralya Galibiyeti, System.String[]
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Assist Uluslararası Turnuvası ilk maçında Avustralya'yı 4-1 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların gollerini 59. dakikada Mustafa Kapı, 61. dakikada Bozan Uymaz ve uzatma dakikalarında Erencan Yardımcı (2) attı. Avustralya'nın tek golünü 88. dakikada Tristan Hammond kaydetti.

Milliler, ikinci maçında yarın Gine ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:44 Kaynak: AA

Spor
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