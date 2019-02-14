Genç Millilerin Maçında Fair Play Örneği
17 dakika önce
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile Hırvatistan arasında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde oynanan hazırlık maçında fair play örneği yaşandı.
17 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı ile Hırvatistan
arasında Türkiye
Futbol Federasyonunun (TFF
) Riva
'daki tesislerinde oynanan hazırlık maçında fair play örneği yaşandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, fair play gereği topu karşı takıma vermek isteyen milli oyuncu Muhammet Emin Sarıkaya
'nın yaptığı vuruş, Hırvat file bekçisinin hatasıyla ağlarla buluştu. Santra vuruşu sonrası meşin yuvarlağı ayağıyla kontrol eden kaleci Murat Akşit, topu kendi ağlarına göndererek rakibin mağduriyetini telafi etti.
Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Öte yandan Genç
Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörü Koordinatörü Oğuz Çetin
de maçı tribünden takip etti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:40 Kaynak: AA
Şili'de Yaşayan Filistinlilerin Kurduğu Palestino, Libertadores Kupası Yolunda!
İntihar Etmek İçin Gittiği Yerden Not Paylaştı
Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu
Milli Futbolcu Kenan Karaman: Lucescu'ya Teşekkür Ederim