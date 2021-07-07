"Genç Mimarlar Vakıf ve Külliye Eserlerimizi Tanıyor" projesinin 2. ayağı tamamlandı - Son Dakika

Geleneklerimizi ve Geleceğimizi Araştırma Tasarım ve Tanıtım Derneğinin (GELARD) mimarlık bölümü öğrencileri İstanbul'da tarihi mekanları gezdi.

Derneğin "Genç Mimarlar Vakıf ve Külliye Eserlerimizi Tanıyor" adlı projesinin ilk ayağında teorik eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, İstanbul'da külliye ve vakıf eserlerini yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan "Gençlik Projeleri Destek Programı" çerçevesinde desteklenen proje ile külliye ve vakıf eserlerinin hem mimari sentez oluşları hem de toplumsal fonksiyonları genç mimar adaylarına tanıtılarak, farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Gezi kapsamında Süleymaniye, Haseki, Ayasofya, Galata Mevlevihanesi ile Topkapı Sarayı gibi tarihi mekanlar uzmanlar eşliğinde ziyaret edildi.

Proje Koordinatörü Hatice Tezgel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri teknik gezi ile teorik olarak irdeledikleri külliyelerin önemli örneklerini yerinde tahlil ettiklerini ve bilgileri pekiştirdiklerini söyledi.

Tezgel, "Bu gezide edindiğimiz deneyimler ışığında öğrencilerimizin hazırlayacakları makale, gezi yazısı, fotoğraf ve çizimlerinden oluşan bir yayın ve sergi organizasyonunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Geziye katılan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Zehra Güler Altay ise yaşamın tüm alanlarında kültür aktarımının önem arz ettiğini belirterek, "Mimari yapılarda da bu aktarım oldukça önemlidir. Biz bu proje kapsamında külliye geleneğimizi ve mimarisini yeniden canlandırma ve geleceğe aktarma konusunda eğitimler aldık. Bu eğitimlerin kariyerimiz içinde önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Projeye katılanlar Konya'daki külliyeleri de görecek

Projenin ilk ayağındaki 12 haftalık akademik eğitimin ardından İstanbul'u gezen katılımcılar, 2. aşamada Konya'daki külliyeleri de inceleyecek.

Projenin 3. ayağı ise gönüllü öğrencilerin konu üzerine yazdıkları makale, gezi yazıları, fotoğrafları ve çizimlerinden oluşan yayın ve serginin oluşturulması ile tamamlanacak.

Öğrencilerin projedeki inceleme, alan gezileri, yayın ve sergilerle kariyerlerinde fırsat oluşturması amaçlanıyor.

Projede eğitim veren akademik kadroda, Prof. Dr. Ahmet Haluk Pamir, Dr. Nilüfer Ateş, Prof. Dr. İbrahim Numan, Dr. Sinan Genim, Dr. Gülay Kurt, sosyolog Ümmügülsüm Açıköz, mimar Selim Vanlı, Recep Tezgel, Dr. Alidost Ertuğrul, Dr. Betül Gelengül Ekimci, Prof. Dr. M. Melih Pınarcıoğlu, Dr. Olcay Aydemir ve mimar Refik Toksöz yer alıyor.

Proje ilgili detaylı bilgiler "www.mimaradaylari.org" adresinden de öğrenilebilir.