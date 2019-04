Genç Modacı, Afroamerikan Kökenli Mülteciler İçin Tasarladı

ATILIM Üniversitesi Güzel Sanatlar Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencisi Mehmet Demir 'in Afroamerikan kökenli mülteciler için tasarladığı koleksiyonu Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nda birinci oldu. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) tarafından 1992 yılından beri düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışmasına katılan Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Demir(24), yarışmada birinci oldu. Mehmet Demir, modaya merakının 6 yaşında başladığını çocukken oyuncak bebeklere çoraplardan, farklı tekstil ürünlerinden kıyafet diktiğini anımsattı.'MODA KELİMESİNİN DEĞİŞTİLMESİNİ ÇOK İSTERİM'Üniversiteye gitmeye başladıktan üniforma tasarladığını kaydeden Mehmet Demir, bir süre sonra yarışmalara katıldığını ve bu şekilde kendini daha iyi gösterebildiğini söyledi. Şu anda özel bir firmada profesyonel olarak çalıştığını bildiren Mehmet Demir, " 'Moda' kelimesi değiştirilmesini istediğim bir kelimedir. 'Moda' kelimesi 6 aylık bir süreçtir. Sürekli 6 ayda bir kendisini yeniler. Ben çalışmalarımın sürdürebilir bir moda olmasını istiyorum. Yaptığım çalışmalarım 6 ay sonra modası geçip, daha sonra yenisi çıkmaktansa; o 'her zaman giyilebilir' olsun. Bir sonraki üretimdeki ürünler giyilebilir olsun. Yaptığım ürünler sandıkta saklanabilsin. Annesi kızına saklayabilsin ve kızı da kendi döneminde giyebilsin istiyorum. Elimizdeki materyalleri doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Üretilebilen şeylerin uzun ömürlü ve doğaya zarar vermemesi gerektiğini düşünüyorum. 'Moda' kelimesi yerine keşke başka bir kelime kullanılmasını çok isterim" dedi.'HAYAL GÜCÜ ÇOK ÖNEMLİ'Mehmet Demir, tasarımda hayal gücünün önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: "Hayal gücünüz kendi iç dünyanızda var olan bir şeydir. Bunu yansıtabilir veya kendiniz de keşfedebilirsiniz. Bu aşamada yol gösterici kişiler yani hocalarımız devreye giriyor. Hayal gücümde iç dünyamı yansıtabildim fakat 'ben bunu nasıl ayaklandırabilirim', 'hangi malzemeleri kullanmam gerekiyor' yani teknik açısından burada aldığımız eğitim devreye giriyor. Yenilikçi bir okulumuz var, teknik açıdan bana çok destek oldular. Çalıştığım firmanın bana olağanüstü katkıları oldu. Orada çalışan kişilerden birçok şeyi öğrenme fırsatı buldum."'AFROAMERİKAN KÖKENLİ MÜLTECİ İNSANLAR İÇİN KOLEKSİYON TASARLADIM'Mehmet Demir, Koza Yarışmasının sektörde iyi olan tasarımcıları yetiştirdiğini, bu yarışmaya katılmak için 4 senedir hazırlandığına dikkati çekerek şöyle konuştu:"Tasarımımda kendimden ilham alarak koleksiyonumu çıkardım. Daha sonra derece aldım ve tüm hayal dünyamın kapıları açıldı. Koleksiyonumu, Afroamerikan kökenli mülteciler içintasarladım. Desenlerimin hepsinin bir hikayesi var. İlk önce renkli ve enerjik siluetler var. Derine inildiğinde birçok sembol, drama ve acıyı işledim. O insanların renkli dünyasını renksizleştiren insanlara karşı ayakta durmaları için koleksiyonumda, renkler ve doğal dokular ön plandadır. Afroamerikan insanları kendi hayatımla özdeştirdim. Hayatım mücadele etmekle, öğrenmekle, ayakta kalmakla geçti. Bu zor olabilir ama keyifli bir süreç. Koleksiyonu hazırlarken kendi hayatımdan ve Afroamerikan insanlardan bahsettim. Daha sonra koleksiyonumu kayıp ruhlar için tasarladım. Yani bariyerler yerine köprüler kurmak istiyoruz. Dünyaya bir mesaj vermek istiyorum. İncelendiğinde, derine inildiğinde sembolleri çözülüyor. Her şeyi A'da Z'ye uygun bir şekilde hazırladım. Malzemelerimi ona göre seçtim ve desenlerimi o şekilde oluşturdum. Gerçekten bir günde hayatım değişti diyebilirim. Küçücük odamın içinde hayalini kurduğum defileler, yapmak istediğim çekimler, ürünlerimi dergide görmek benim için büyük bir hayaldi. İlk röportaj teklifimi Vogue Amerika 'dan aldım. İstanbul'a yerleşeceğim ve Moda Akademisi'nde eğitim sürecim başlayacak. Heyecanlı bir süreç olacak." - Ankara