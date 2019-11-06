Genç modacı Baysal, globalleşme hedefinde

Genç modacı Güler Baysal, kendi adıyla kurduğu markayı 5 yıl içinde globalleştirmeyi planlıyor. Baysal, ilk etapta yüzde 20 büyümeyi amaçlıyor.



Genç modacı Güler Baysal, 2019 yılında gerçekleştirdiği atılımlar sayesinde hedef büyüttü. Güler Baysal, 'Haute Couture ve Couture' markasını 5 yıl içinde global bir marka haline getirmeyi planladığını açıkladı.



Baysal, hedeflerini ise şöyle sıraladı: "İlk hedef Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Avrupa üzerinden global bir marka haline gelmek ve ilk etapta yüzde 20 büyümek. Diğer markamız 'La Anqa' ile ilgili 2020 sonu hedefi ise satış noktası sayısını 150'ye çıkarmak". Ayrıca Baysal'ın hedefleri arasında Kütahyalı ev hanımlarıyla hayata geçirdiği iş birliğini Türkiye genelinde yaygınlaştırıp istihdam sağlamak yer alıyor.



Modacı Baysal, elde ettiği başarıyı şöyle anlattı:



"Ben iki markam ile birçok farklılık ürettim. Markalarımın AR-GE çalışmaları hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen 10 kişilik bir ekiple her gün yeniden elden geçiriliyor, geliştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda Kütahyalı ev hanımlarıyla birlikte çok özel bir çalışma gerçekleştirdik. Bir sürede orada kalıp iğne oyasından elbise ve erkek ayakkabısı hazırladık. Bu çalışmadan büyük bir mutluluk ve gurur duydum. Bundan sonra da Türkiye genelinde ve yine ev hanımlarıyla bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Bu sayede onlara da istihdam sağlayacağız. Öte yandan La Anqa, 'Güler Baysal Haute Couture & Couture için hazırladığım ilk line'ım. Kaliteli kumaşlardan hazırlanan, modayı yakından izleyen genç bir marka. Aynı zamanda klasik şıklıktan ödün vermediğimiz bir marka. Kumaş ve üretim kalitesine de ilk markam kadar önem veriyoruz".



Mağazalaşma ve yurtdışı hedefleri



Öncelikli hedefinin gözde markası 'Güler Baysal Haute Couture ve Couture'ü büyütmek olduğunu belirten Baysal, "Tüm hedeflerimi İstanbul, Nişantaşı'ndaki moda evi ve atölyesinden idare ediyorum. Şu anda bu markam ile Türkiye'de her yerde bulunmak gibi bir hedefim yok. Çünkü bulunduğum lokasyon, Türkiye'nin moda alanındaki nabzını tutuyor. Amacım, bu markamı dünyaca bilinir hale getirmek. Bütün çabamız da bu yönde. 5 yıl içinde Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere, Rusya ve Avrupa'da moda üzerine kendime ait moda evi ve atölyeler kurmak istiyorum. İkinci markam La Anqa için hedefler daha somut ve esnek. Çünkü şuan Türkiye'de Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesine toptan satış gerçekleştiriyoruz. 12 satış noktamız var. Orta Doğu'daki satış noktası sayısı şimdilik 30. 2020 sonu hedefimiz ise Orta Doğu'da 100 ve Türkiye'de 50 olmak üzere toplam 150 satış noktasına ulaşmak" şeklinde konuştu.



Büyüme ve ekonomik Hedefler



İlk markası için büyüme hedefleri açıklayan Baysal, "2020 yılı sonuna kadar ilk markamızın globalleşmesini hedefliyoruz. Amacımız yüzde 20 oranında büyüyebilme. Bunun için de başta Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Avrupa olmak üzere dünyaya açılmayı ve yine dünya çapında bir modaevi olmayı hedefliyoruz. İkinci marka ile ilgili hedeflerimizde daha iyimseriz. Öncelikli hedefimiz hızla mağazalaşmak. Bu belki yeni bir marka ama seri üretime uygun olduğu için her noktadan ulaşılabilecek bir marka haline getirmek istiyoruz. Yine ikinci markamız için 2020 yılsonu hedefimiz ise yüzde 40 büyüme" şeklinde konuştu.



İlk başarılar ve yeni markalar



Moda tasarımcısı Güler Baysal, ilk başarısının Milano Burgo Fashion Show'a katılarak elde ettiği, 2019 yılın ise bir atılım yılı olduğu ve dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen organizasyonlarda, ünlü modacılarla aynı podyumu paylaştığı aktarıldı. Baysal'ın, Arapça'da Anka Kuşu anlamına gelen 'La Anqa' adında yeni bir markayı hayata geçirdiği, bu kez hedefinin, günlük kıyafetlerdeki kombinleri, modaya uygun giyinmek isteyenlere, daha uygun fiyata ulaştırmak olduğu aktarıldı. - İSTANBUL