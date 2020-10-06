Genç model Yessenia Estefania, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü

Kan, vahşet ve kan donduran infazların yaşandığı Meksika bir kez daha dehşete düştü. Sokak ortasında 4 kişi tarafından kaçırılan genç model Yessenia Estefania Alvarado, içerisinde 6 kişinin bulunduğu toplu mezarda ölü olarak bulundu. Ön otopsi raporuna göre Yessenia'nın öldürülmeden önce tecavüze uğradığı belirtildi.
24 yaşındaki model Yessenia Estefania Alvarado, 14 Ağustos Cuma günü bir anda ortadan kayboldu. Aile üyeleri, kızlarını bulmak için hemen polise gitti.
Kaçırıldığından şüphelenilen Yessenia'nın bir caddede 4 kişilik çete tarafından bir kamyonete zorla bindirildikten sonra kaçırıldığı tespit edildi. Küçük yaşta bir oğlu olan Yessenia'nın 'fidye' nedeniyle kaçırıldığından şüphe edildi ancak aile üyelerine herhangi bir fidye telefonu gelmedi.
Aradan geçen sürede tüm aramalara rağmen genç modeli bulamayan polisin çabaları sonuçsuz kalırken, aile üyeleri sosyal medya aracılığıyla kardeşlerini bulabilmek harekete geçti. Yessenia'nın ağabeyi Juan Carlos Alvarado Rivera, sosyal medya paylaşım sitelerinden çağrıda bulunarak insanlardan yardım istedi. Juan Carlos, "Geri döneceksin kardeşim, sen çok iyi bir kadınsın, kimseyle uğraşma, süper bir annesin, geri döneceksin" diye yazdı.
Bir süre sonra polise gelen isimsiz bir ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Yessenia, içerisinde 6 kişi bulunan bir toplu mezarda bulundu. Üzerinde hala kaçırıldığı gün giydiği kıyafetler bulunan Yessenia'nın ilk teşhisinin ardından yapılan DNA incelemesi de doğru sonuç verdi.
Ön adli tıp raporuna göre Yessenia'nın önce tecavüze uğradığı, ardından da öldürüldüğü ifade edilirken, kesin ölüm nedeni tam adli tıp raporuyla ortaya çıkacak.
Toplu mezarda bulunan diğer cansız bedenlerin kimliklerinin henüz belirlenmediği açıklanırken, polis soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 23:18
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