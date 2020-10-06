Genç model Yessenia Estefania, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü

Kan, vahşet ve kan donduran infazların yaşandığı Meksika bir kez daha dehşete düştü. Sokak ortasında 4 kişi tarafından kaçırılan genç model Yessenia Estefania Alvarado, içerisinde 6 kişinin bulunduğu toplu mezarda ölü olarak bulundu. Ön otopsi raporuna göre Yessenia'nın öldürülmeden önce tecavüze uğradığı belirtildi.

"FİDYE" NEDENİYLE KAÇIRILDIĞINDAN ŞÜPHE EDİLDİ

24 yaşındaki model Yessenia Estefania Alvarado, 14 Ağustos Cuma günü bir anda ortadan kayboldu. Aile üyeleri, kızlarını bulmak için hemen polise gitti.

Kaçırıldığından şüphelenilen Yessenia'nın bir caddede 4 kişilik çete tarafından bir kamyonete zorla bindirildikten sonra kaçırıldığı tespit edildi. Küçük yaşta bir oğlu olan Yessenia'nın 'fidye' nedeniyle kaçırıldığından şüphe edildi ancak aile üyelerine herhangi bir fidye telefonu gelmedi.

AİLE ÜYELERİ HAREKETE GEÇTİ

Aradan geçen sürede tüm aramalara rağmen genç modeli bulamayan polisin çabaları sonuçsuz kalırken, aile üyeleri sosyal medya aracılığıyla kardeşlerini bulabilmek harekete geçti. Yessenia'nın ağabeyi Juan Carlos Alvarado Rivera, sosyal medya paylaşım sitelerinden çağrıda bulunarak insanlardan yardım istedi. Juan Carlos, "Geri döneceksin kardeşim, sen çok iyi bir kadınsın, kimseyle uğraşma, süper bir annesin, geri döneceksin" diye yazdı.

6 KİŞİLİK TOPLU MEZARDA BULUNDU

Bir süre sonra polise gelen isimsiz bir ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Yessenia, içerisinde 6 kişi bulunan bir toplu mezarda bulundu. Üzerinde hala kaçırıldığı gün giydiği kıyafetler bulunan Yessenia'nın ilk teşhisinin ardından yapılan DNA incelemesi de doğru sonuç verdi.

ÖNCE TECAVÜZE UĞRADI, SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Ön adli tıp raporuna göre Yessenia'nın önce tecavüze uğradığı, ardından da öldürüldüğü ifade edilirken, kesin ölüm nedeni tam adli tıp raporuyla ortaya çıkacak.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Toplu mezarda bulunan diğer cansız bedenlerin kimliklerinin henüz belirlenmediği açıklanırken, polis soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.