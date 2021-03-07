BALIKESİR - Genç motokrosçu Irmak Yıldırım, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın olacak - Son Dakika

BALIKESİR - Genç motokrosçu Irmak Yıldırım, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın olacak

07.03.2021 11:33

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'na Türkiye'den katılacak ilk kadın olan 16 yaşındaki Irmak Yıldırım, ailesinin de desteğiyle hazırlıklarını Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sürdürüyor.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'na Türkiye'den katılacak ilk kadın olan 16 yaşındaki Irmak Yıldırım, ailesinin de desteğiyle hazırlıklarını Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sürdürüyor.

Geçen yıl eylül ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Dünya Motokros Şampiyonasının (MXGP), Afyonkarahisar'daki Türkiye etabı, 8-12 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 5 gün sürecek etkinliklerde Dünya Motokros Şampiyonası, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası, Avrupa Motokros Şampiyonası, MX1 ve MX2 yarışları düzenlenecek.

İzmir'de yaşayan Yıldırım, antrenmanlarını yapabilmek için ailesiyle başta Balıkesir'in Susurluk ve Gönen ilçeleri olmak üzere parkurların bulunduğu kentlere seyahat ediyor.

Mayıs ayında Hollanda'da başlayacak MXGP'nin Afyonkarahisar'da yapılacak 11. ayağında yarışacak Yıldırım, hedefini ilk 3 olarak belirledi.

Irmak Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının Türkiye Motor Federasyonundaki görevi sırasında gittiği ekinliklerden dolayı yarışçı olmak istediğini söyledi.

9 yıldır motosiklet kullandığını, süpermoto ve motokros yarışlarına katıldığını belirten Yıldırım, "Babam da teşvik etti ve bu sayede başladığım bu dalda 2 yıldır uluslararası yarışlara katılmaya başladım." dedi.

Yıldırım, Afyonkarahisar'daki dünya şampiyonası yarışlarını yıllardır heyecanla izleyici olarak takip ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu kategoride Türkiye'den katılan ilk kadın olmanın gururu apayrı, çok büyük bir heyecan oluştu bende. Çünkü kadınlar bile epey hızlılar, o yüzden onlarla yarışacak olmak omuzlarıma ağır bir yük bindirdi. Bu yüzden her akşam spor yapıyorum, motor antrenmanlarıma gidip geliyorum, hazırlanıyorum. Bu sporu yapabildiğim zamana kadar yapmak istiyorum. Kendime belirlediğim Türkiye birinciliği ya da kadınlar kategorisinde birincilik gibi bir hedefim yok. Şu an bulunduğum kategoride ileride ilk 3'e girmeyi, madalya ve kupa almayı çok istiyorum, hedef olarak bunu söyleyebilirim. Şu an Türkiye'de çok az kadın yarışçı var. Tüm kadınların bu yarış adrenalinini tatmasını istiyorum. O yüzden bazen arkadaşlarımı da teşvik etmeye çalışıyorum."

Ferya Yıldırım, hem kulübünün başkanı hem annesi olarak kızını destekliyor

Lisede öğrenimini sürdüren Yıldırım, üniversitede tıp eğitimi almak istediğini bildirdi.

Ege Motosiklet Kulübü Başkanı olan annesi Ferya Yıldırım'ın kendisine çok destek olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Evde oturup tablet ya da telefonla vakit geçirmektense, hafta sonlarımı ailemle değerlendiriyorum. Bu sayede hem eğleniyoruz hem de birbirimizle daha çok şey paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne Ferya Yıldırım ise ailece birlikte daha çok şey paylaştıklarını belirtti.

Kızının başarılarıyla gurur duyduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dünya şampiyonasına katılacak olması tabii ki çok büyük bir gurur benim için. İlk haber geldiğinde, 'Tek kadın yarışçı zaten Irmak' dediğinde Federasyon Başkanımız, çok heyecanlandık. Normalde antrenmanları yapıyorduk zaten, şimdi artırdık daha çok çalışıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz, inşallah kaza bela olmadan, sakatlık olmadan yarışa girip tamamlar. Sponsorlarımıza ve federasyonumuza çok teşekkür ederiz, onların desteği olmadan zaten bu sporu yapmak çok zor olurdu. Eşim federasyonda görevli, oğlum da yarışıyor. Eşimle motosiklete gönül verdik, yollarda kullanıyoruz. Çocuklarımız bizimle beraber olsun istedik, ortak bir şeyler paylaşmak için. Onların da ilgisi olunca ortak bir hobimiz oldu. Onlar yarışıyor, biz kulüp olarak, anne baba olarak destek veriyoruz."

BALIKESİR - Genç motokrosçu Irmak Yıldırım, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın olacak
BALIKESİR - Genç motokrosçu Irmak Yıldırım, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın olacak
BALIKESİR - Genç motokrosçu Irmak Yıldırım, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın olacak
BALIKESİR - Genç motokrosçu Irmak Yıldırım, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın olacak

Karahisar, Balıkesir, Hollanda, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor BALIKESİR - Genç motokrosçu Irmak Yıldırım, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın olacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti         
23:09
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var         
22:13
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk         
21:40
Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti         
20:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı         
17:49
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü         
18:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 23:35:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BALIKESİR - Genç motokrosçu Irmak Yıldırım, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei