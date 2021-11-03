Genç motokurye geçirdiği feci kazada aracın altında kalarak can verdi - Son Dakika

Bayraklı ilçesi Altınyol'da sabah saatlerinde Konak istikametine gitmekte olan 25 yaşındaki Halil Yüksekol'un kullandığı 35 BAL 840 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Aynı yöne gitmekte olan 35 ALE 152 plakalı Citroen marka otomobilin altında sürüklenen motosiklet parçalara ayrıldı. Genç motokurye Halil Yüksekol, olay yerinde feci şekilde can verdi.

AYNI NOKTADA 3 ARAÇ BİRBİRLERİ İLE ÇARPIŞTI

Bu arada aynı noktada kontrolden çıkan 3 araç çarpıştı. Halil Yüksekol'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde trafiğin yoğun olduğu Altınyol'da kaza nedeniyle ulaşım aksadı. Tek şeritten devam eden trafik, 3 saatin ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.