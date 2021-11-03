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Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti

03.11.2021 19:52

Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti Aynı noktada kontrolden çıkan 3 araç çarpıştı İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada, işe gitmekte olan genç motokurye, motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti, aynı noktada 3 araç çarpıştı.

Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Aynı noktada kontrolden çıkan 3 araç çarpıştı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada, işe gitmekte olan genç motokurye, motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti, aynı noktada 3 araç çarpıştı.

Kaza, sabah saatlerinde Bayraklı ilçesi Altınyol'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayraklı'dan Konak istikametine gitmekte olan 25 yaşındaki Halil Yüksekol'un kullandığı 35 BAL 840 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Aynı yöne gitmekte olan 35 ALE 152 plakalı Citroen marka otomobilin altında sürüklenen motosiklet parçalara ayrıldı. Genç motokurye Halil Yüksekol, olay yerinde feci şekilde can verdi. Bu arada aynı noktada kontrolden çıkan 3 araç çarpıştı. Halil Yüksekol'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Sabah saatlerinde trafiğin yoğun olduğu Altınyol'da kaza nedeniyle ulaşım aksadı. Tek şeritten devam eden trafik, 3 saatin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti
Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti
Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti
Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Tragger, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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