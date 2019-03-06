Son Dakika Haberleri: Genç Motosikletli Trafik Kazasında Öldü

Genç Motosikletli Trafik Kazasında Öldü

59 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin çarptığı banka çalışanı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Genç Motosikletli Trafik Kazasında Öldü, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin çarptığı banka çalışanı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beykonak'tan Kumluca istikametine giden 07 ACD 815 plakalı motosiklet sürücüsü Murat Saraç (35), karşı şeride geçmeye çalışırken A.K'nin (52) kullandığı 07 D 8719 plakalı otomobile çarparak, ağır yaralandı. Özel bir bankada görev yaptığı öğrenilen Murat Saraç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saraç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(Ramazan Sarıkayalı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:41 Kaynak: İHA

Beykonak, Antalya, Kumluca, Güncel
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