Genç müfettişlerden gönüllülük kampanyası - Son Dakika

Gönüllülük Kampanyasıyla, Artvin'in Yusufeli ilçesi Pamukçular ve Darıca köylerinde bulunan öğrencilerin hediyelerle yüzleri güldü.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Berk Uzun, beraberindeki müfettiş ve müfettiş yardımcıları tarafından Yusufeli ilçemize bağlı Pamukçular ve Darıca köylerinde eğitim gören 80 öğrencimize sırt çantası, eldiven, atkı, şapka, spor malzemesi, kitap hediye edildi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından ilan edilen 2019 Gönüllülük yılı kapsamında, Bakanlık ve tüm birimleri bu kapsamda faaliyetler düzenleniyor. Rehberlik ve Denetim Başkanlığı tarafından organize edilen köy okullarındaki çocuklara hediye çalışmasıyla içlerinde Artvin'in de olduğu üç il belirlendi. Artvin, Muş ve Hakkari illerinde, beş köy okulunda bulunan 300 öğrencinin her birine hediyeler dağıtılıyor.



Hediye dağıtımında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Berk Uzun'a Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Bahattin Yetim, Yusufeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Kırbıyık, Yusufeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp eşlik ettiler. - ARTVİN