Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Çorlu'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Çorlu'da gerçekleştirildi

12.05.2022 16:27
Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Çorlu'da gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nın finali, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nın finali, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapıldı.

Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları arasında her yıl organize edilen yarışmanın finali, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti.

Yarışmaya 10'u Anadolu imam hatip lisesi ve 10'u imam hatip ortaokulu öğrencisi olmak üzere 20 öğrenci katıldı.

Öğrenciler Kur'an-ı Kerim okumalarının yanında jürinin sorularını da yanıtladı.

Lise kategorisinde Bursa Osmangazi Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muhammed Yasir Akbulut birinci, Isparta Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesinden İbrahim Yaman ikinci, Rize Anadolu İmam Hatip Lisesinden Abdullah Karali üçüncü, ortaokul kategorisinde ise Konya Selçuklu Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulundan Melih Demiröz birinci, Sakarya Erenler Şehit Bülent Yurtseven İmam Hatip Ortaokulundan Furkan Dımaoğlu ikinci, Ağrı Patnos Şehit Polis Taha Yasin Biçer İmam Hatip Ortaokulundan Habip Efe Çil üçüncü oldu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, Kur'an'ın, hayatı, İslam'ı ve gerçeği öğrettiğini söyledi.

Finalin Tekirdağ'da düzenlenmesinden mutlu olduğunu belirten Yıldırım, "Kur'an, yüce Peygamberimize indi ve onun vasıtasıyla da bizlere bildirildi. Kıyamete kadar ebedi olarak bizde kalacak. Hepimiz buna inanıyoruz ve hiçbir harfi değişmeden kalacak. Bunların kalmasında, buradaki genç hafızlarımızın emeği çok büyük." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de bu tür yarışmaların kaybedeni olmayan yarışmalar kategorisinde olduğunu ifade etti.

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milli eğitim bakanlığı, İmam Hatip, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Çorlu'da gerçekleştirildi - Son Dakika


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