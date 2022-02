Genç mühendis adayı Işın Demir, Cambridge Üniversitesine kabul aldı - Son Dakika

Lise son sınıf öğrencisi Işın Beyza Demir, dünyanın en fazla Nobel ödüllü araştırmacısının üniversitesi olan Cambridge'in mühendislik bölümüne zorlu sınavlardan en üst puanlar alarak yerleşti.

Işın Beyza Demir, Başkentte eğitim aldığı liseden İngiltere'de dünyanın en iyi üniversitelerinden Cambridge'e uzanan başarı yolculuğunu AA muhabirine anlattı.

Eğitim aldığı özel okulda İngiltere ve Türkiye müfredatını birlikte okuduğunu anlatan Demir, böylece hem kendi ülkesinde hem de yurt dışında okuma imkanını bulduğunu söyledi.

Lisede hazırlıkta iken okul arkadaşları ile gittiği İngiltere yaz okulunda Cambridge Üniversitesinden çok etkilendiğini ve "İleride ben burada okuyacağım." dediğini aktaran Demir, "Lise hayatım boyunca bu üniversiteye gidebilmek için çok çalıştım." dedi.

Demir, adının "Işın" olmasının mühendislik bölümü seçimindeki etkisini, "Küçük yaşlarda, 'İleride ne olmak istiyorsun?' diye sorduklarında adım Işın olduğu için 'Işınlanmayı bulacağım, bilim insanı olacağım.' diyordum. Ortaokulda ve lisede fizik derslerine ilgim olduğunu fark ettikten sonra mühendislik okumaya karar verdim." sözleriyle anlattı.

Fen derslerine ilgisi olan arkadaş grubuyla ODTÜ'nün düzenlediği Liseler Arası Mühendislik Yarışması'nda birincilik kazandıktan sonra mühendis olmaya bir adım daha yaklaştığını hissettiğini dile getiren Demir, ayrıca NASA'nın bir yarışmasında tasarladıkları uygulama ile bölge üçüncüsü seçildiklerini, Cambridge'in düzenlediği bir başka yarışmada ise altın madalya kazandıklarını aktardı.

Cambridge'in mühendislik bölümüne kabul alabilmek için öncelikle uluslararası bir eğitim belgesi sunan International General Certificate of Secondary Education (6 IGCSE) sınavının ana dil bölümünden "Top in the World" yani dünya birinciliği unvanını elde ettiğini, 3A level sınavının tamamından ise ulaşılabilecek en yüksek notu aldığını aktaran Demir, daha sonra tercih döneminde Cambridge Üniversitesine başvurusunu yaptığını ifade etti.

Zor soruları nasıl çözdüğünüze bakıyorlar

Başvurusunun ardından mühendislik okumak isteyenlere yönelik zor bir sınava girerek başarı gösterdiğini, çevrim içi başka bir sınav ve sonrasında da Cambridge profesörleri tarafından mülakata alındığını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Bu sırada sorular çok zordu ama sizin daha çok, soruyu nasıl çözdüğünüze bakıyorlar. 2 ayrı mülakatın ilki net cevabı olmayan ve sadece nasıl düşündüğünüzü sordukları bir sınavdı, ikincisi ise sorular üzerinden tartıştığımız bir ortamdı. Biraz gerildim ama sonucu çok güzel oldu. Kabul aldın mailini aldığımda yaşadığım duyguyu tarif edemem."

İngiltere'de 3 yıl lisans eğitimini genel mühendislik bölümünde alacağını, bir yıl daha devam etmesi halinde yüksek lisans derecesi alacağını belirten Demir, bu yılın eylül ayında derslere başlayacağını belirtti.

Demir, Cambridge Üniversitesinden Nobel ödüllü bilim insanının çıktığını hatırlatarak, kabul aldığı mühendislik fakültesinin ise tüm üniversitedeki Nobelli araştırmacılarının yarısını barındırdığını vurguladı.

"Türkiye için bir Nobel kazandırmak, bilimsel anlamda bir çalışma yapmak, insanlığa bir şeyler ve ülkeme gurur katabilmek en büyük hayalim. İnşallah o günleri göreceğiz." diyen Demir, kolları ve bacakları olmayan engelli bireyler için araba yapmak istediğini sözlerine ekledi.