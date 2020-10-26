Genç mühendis yaptı, korona savar niyetine tüketiliyor - Son Dakika

Genç mühendis yaptı, korona savar niyetine tüketiliyor

26.10.2020 14:13
Genç mühendis yaptı, korona savar niyetine tüketiliyor, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş firmaları arasında yer alan ve incirin anavatanı Aydın'da doğup büyüyen Tuğba Kuruyemiş, yeni bir ürünü daha piyasaya sundu.

Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş firmaları arasında yer alan ve incirin anavatanı Aydın'da doğup büyüyen Tuğba Kuruyemiş, yeni bir ürünü daha piyasaya sundu. Muhteşem lezzetinin yanında vücut direncini arttırması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle oldukça ilgi gören 'Bol cevizli incir reçeli' reyonlardaki yerini aldı.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını ile birlikte doğal ve dengeli beslenmenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Tuğba Kuruyemiş Firması'nda görevli Gıda Mühendislerinden Ayşen Orhan, "Artık beslenmede kural değişti. Sadece karın doyurmak ya da lezzet almak için değil hem lezzet alıp hem de vücudu virüslerden koruyacak gıdalarla beslenmemiz gerekiyor" dedi.

Pandemi sürecinin girmesi ile birlikte dünyada sağlıklı gıdanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Gıda Mühendisi Ayşen Orhan, "Tuğba Kuruyemiş olarak her şeyin başının sağlık olduğu bilinci ile üretim yapıyoruz. Bu kapsamda anne sütünden sonra en faydalı gıda olarak bilinen Aydın'ın milli meyvesi incirin sadece meyve olarak değil sofralarda da tüketilerek insanlarımızın virüslere karşı direnç kazanması amacıyla bol cevizli incir reçeli ürettik. İncir ve cevizden oluşan ev usulü incir reçelimiz ülke genelindeki tüm mağazalarımızdaki stantlarda yerini aldı. Oldukça çok sevilen bu ürünümüzle reçelden öte insanlarımızın sağlıklı beslenmesine aracılık etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Normal incir reçellerinde incir püresi kullanıldığını ancak bu ürünü, direk satışta olan kaliteli kuru incirlerden kesim yaparak hazırladıklarını belirten Gıda Mühendisi Orhan, "Gerek incir gerekse ceviz birinci sınıf ürünlerden oluştuğu gibi en hijyenik şekilde en lezzetli ve en doğru tadı yakalayacak şekilde üretimimizi gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı bu dönemde insanlarımızın vücut direncini en yüksek seviyede tutması gerekiyor. Bunun için de bu bol cevizli incir reçelimizin sadece kahvaltılarda değil gün içerisinde de tüketilmesi gereken bir ürün olarak tasarladık. Anne sütünden sonra en faydalı gıdalar arasında yer alan ve tüm kutsal kitaplarda adı geçen incir ile beyin dostu ve bağışıklık sistemini güçlendirici en önemli ürünlerin başında gelen cevizi harmanlayarak oluşturduğumuz bu ürün, aslında pandemi sürecinde müşterilerimizden gelen talep üzerine ortaya çıktı" diyerek Aydın'da özenle hazırladığımız bu ürün ülke genelindeki tüm mağazalarda yerini aldığını belirtti. - AYDIN

Genç mühendis yaptı, korona savar niyetine tüketiliyor
Genç mühendis yaptı, korona savar niyetine tüketiliyor
Genç mühendis yaptı, korona savar niyetine tüketiliyor

İncir Reçeli, Koronavirüs, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genç mühendis yaptı, korona savar niyetine tüketiliyor - Son Dakika

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