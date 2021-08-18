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Genç mühendise uluslararası ödül - Son Dakika

Genç mühendise uluslararası ödül

18.08.2021 10:43
Genç mühendise uluslararası ödül, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Ecem Eroğlu Turhanlar, tez projesiyle Roma'da 4'üncüsü gerçekleşen Avrupa Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi Konferansı ve Yarışması'nda (IEOM) ödül kazandı.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Ecem Eroğlu Turhanlar, tez projesiyle Roma'da 4'üncüsü gerçekleşen Avrupa Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi Konferansı ve Yarışması'nda (IEOM) ödül kazandı. Turhanlar, "Tedarik zinciri ve lojistik" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren danışmanlığında yüksek lisans çalışmalarını yürüten Ecem Eroğlu Turhanlar, önceki hafta İtalya'nın başkenti Roma'da "Esnek İmalat ve Lojistik" temasıyla düzenlenen IEOM Konferansı ve Yarışmasında ödül kazandı. Ecem Eroğlu Turhanlar, elektronik ticaretin artışıyla birlikte büyük önem kazanan depo operasyonlarına çözüm getiren çalışmasıyla "Tedarik Zinciri ve Lojistik" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Çalışmanın, yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 2508 Programı kapsamında desteklenen "Akıllı bir otomatik araçlı depolama ve çekme sistem tasarımı" adlı Yaşar Üniversitesi ve Slovenya Maribor Üniversitesi iş birliği ile yürütülen araştırma projesinden üretildiğini belirten Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren, yüksek lisans öğrencisi Ecem Eroğlu Turhanlar'ın, TÜBİTAK bursiyeri olarak projede yer aldığını söyledi.

Son zamanlarda elektronik ticaretteki artış ile birlikte özellikle lojistik açıdan depo operasyonlarının büyük önem kazandığının altını çizen Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren, "Maliyet açısından verimli ve hızlı depo operasyonları için Endüstri 4.0 gelişimleri ile birlikte otomasyon teknolojilerine yatırımlar da hızlandırıldı. Depo ihtiyaçlarına göre, çok sayıda otomatik depolama ve çekme sistem tasarım çözümlerine bir katkı da bu proje ile sunulmakta. Çalışmamızda, gerçek zamanlı veriyi kullanarak gerek hızlı gerek ekonomik gerekse de enerji verimli çalışan akıllı bir depolama otomasyon tasarımı geliştirilerek, bu teknolojileri sağlayan üretici endüstrilere katkı sağlanması amaçlanıyor. Mobil otonom araçlar sayesinde, büyük depolarda ürün depolayıp toplama yapabilen bu yeni esnek tasarımda, depodaki araçlar, seyahat alanı kısıtlaması olmaksızın gerçek zamanlı veri kullanımı ile aldıkları akıllı kararlar doğrultusunda çarpışma yaşamadan ve aynı zamanda sistem performansını en iyileştirerek hareket edebilmekte" diye konuştu.

Ecem Eroğlu Turhanlar ise dünyanın çeşitli yerlerinde, çok sayıda konferans ve etkinlik düzenleyen önde gelen küresel organizasyon IEOM tarafından onlarca ülkeden bilim insanları ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen konferans ve yarışmasında ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. - İZMİR

Genç mühendise uluslararası ödül
Genç mühendise uluslararası ödül

Yaşar Üniversitesi, Yüksek Lisans, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genç mühendise uluslararası ödül - Son Dakika


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