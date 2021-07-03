Genç mühendisin organları başkalalarına hayat verecek - Son Dakika

Öte yandan Emre Şimşek'in cenazesinin memleketi Rize 'de defnedileceği öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir yağ rafinesi fabrikasında buhar kazanının kapağının basınçtan patlaması sonucu meydana gelen kazada mühendis Emre Şimşek (33) ağır yaralanmıştı. Genç mühendis tedavi altındaki Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde beyin ölümü gerçekleşirken, ailesi organları bağışladı.

Bilecik 'te beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki genç mühendisin organları ailesi tarafından bağışlandı.

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