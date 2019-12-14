Genç mühendisler, insanların vücuduna göre anestezi dozunu ayarlayacak cihaz için çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç mühendisler, insanların vücuduna göre anestezi dozunu ayarlayacak cihaz için çalışıyor - Son Dakika

Genç mühendisler, insanların vücuduna göre anestezi dozunu ayarlayacak cihaz için çalışıyor

6 saat önce

Kayseri'de 3 genç mühendis, anesteziye bağlı ölümlerin azalması için üzerinde çalıştıkları proje ile insanların vücut durumuna göre anestezi dozunu ayarlayacak cihaz üretmek için çaba sarf ediyor.

Genç mühendisler, insanların vücuduna göre anestezi dozunu ayarlayacak cihaz için çalışıyor, System.String[]

Kayseri'de 3 genç mühendis, anesteziye bağlı ölümlerin azalması için üzerinde çalıştıkları proje ile insanların vücut durumuna göre anestezi dozunu ayarlayacak cihaz üretmek için çaba sarf ediyor.


Kayseri'de Sağlık Meslek Lisesi'nden Anestezi Teknisyeni olarak mezun olan ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Melike Gense, sınıf arkadaşı Başak Çolak ve Elektrik Elektronik Mühendisi Muhammet Cemal Özbek ile birlikte bir proje geliştirmek için çalışmalara başladı. Erciyes Teknopark ile tanıştıktan sonra çalışmalarını hızlandıran genç mühendisler, insanların vücut durumuna göre anestezi dozunu ayarlayacak cihaz üretmek için kolları sıvadı. Çalışmalarını sürdüren mühendisler, dünyada daha önce yapılmamış olan bu cihazı üreterek, hem anestezi teknisyenlerinin hem de anestezi uzmanlarının işlerini kolaylaştırmak istiyor.


Projeleri hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Melike Gense, "Bir proje için ekip toplamaya başladık ama nasıl ilerleyeceğimize dair bir fikrimiz yoktu. Sonrasında Erciyes Teknopark'a geldik. Bizim için ilk önce mentörlük desteği sağladılar. Ardından Benim İşim Girişim adında bir yarışma duyduk ve başvurduk. Erciyes Teknopark ve ORAN Kalkınma ajansı ile birlikte projemizi yürütmeye başladık. Bu 8 aylık bir süreçti. Bu süreç içerisinde fikrimizi olgunlaştırdık ve aşamalara böldük. Şuanda da mini bir model çıkarttık. Aynı zamanda da projemizin yazılım ve donanım kısmıyla ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.


Gense, "Projemizin amacı anestezi teknisyenlerinin ve uzmanlarının üzerindeki yükü azaltıp, aynı zamanda da ameliyathanedeki riskleri önlemek. Bunun için bir donanım ve yazılım uygulaması çıkarıyoruz. Bundan sonraki süreçte yazılım algoritmamızı geliştirip, yapay zekamızı da daha güvenli bir hale getirip piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 5 yıl sonra dünya çapında bir firma olmayı hedefliyoruz. Projemizle hastaların hem doktorlara hem de gelişen teknolojiye olan güvenleri artacak. Bu bir nevi robotik cerrahidir. Bu alanda henüz yapılmış bir çalışma ve ürün yok. Bizde burada ilklerden olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
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