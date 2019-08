Genç mühendisler 'Yarı Zamanlı Mühendislik Programı' ile iş hayatına katıldı

BEDAŞ İnsan Kaynakları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Yarı Zamanlı Mühendislik Programı' Haziran ayı itibarıyla yeni mezunlarını verdi. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde mühendislik öğrenimi gören 26 öğrencinin yer aldığı programdan mezun olanların yarısından fazlası BEDAŞ'ta işbaşı yapma fırsatını yakaladı.



Elektrik dağıtım sektörüne nitelikli çalışan yetiştirmeyi hedefleyen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 'Yarı Zamanlı Mühendislik Programı' ile yeni mezun mühendislere iş hayatının kapılarını açıyor. BEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde mühendislik öğrenimi gören 26 öğrencinin katıldığı Yarı Zamanlı Mühendislik Programı, haziran ayında bu yılki mezunlarını verdi. Altı ay süren eğitimde teori ile pratiği aynı potada eritme fırsatı bulan 26 öğrenciden 15'i mezun olur olmaz BEDAŞ'ın çeşitli departmanlarında işe başladı. Yeni mezun mühendis alımlarının neredeyse tamamını söz konusu program çerçevesinde gerçekleştiren BEDAŞ, geçen yıl da aynı programda başarılı olan 13 mühendisi bünyesine katmıştı. Bu yıl alınan 15 mühendis ile birlikte iki yılda söz konusu program sayesinde BEDAŞ'ta çalışmaya başlayan yeni mühendislerin sayısı 28'e ulaşmış oldu.



500'ün üzerinde başvuru geldi



BEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün 2018-2019 eğitim döneminin başında kariyer portalları üzerinden başvurularını aldığı Yarı Zamanlı Mühendislik Programı'na çeşitli üniversitelerden 500'ün üzerinde başvuru geldi. Başvurulardan program kriterlerine uygun bulunan 80 öğrenci kurum değerleri ve yetkinliklerinin ölçümlenebileceği şekilde tasarlanan grup mülakatları, vaka çalışmaları ve birebir görüşmelerin ardından değerlendirme merkezine dahil edildi. Yetkinlik bazlı seçilen ve ağırlıklı olarak elektrik mühendislerinden oluşan 26 öğrenci, kariyer gelişim yolları ve yetkinliklerine göre uygulamalı iş alanlarına yerleştirildi.



"Bin 893 saat eğitim aldılar"



BEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Gaye Küçükkaya, altı ay süren çalışmanın ardından programı tamamlayan öğrencilerin teknik anlamda farkındalıklarını artırıp enerji sektörünü BEDAŞ bünyesinde deneyimleme fırsatı yakaladıklarına işaret ederek "Katılımcılar bu programa özel olarak tasarlanmış, bin 893'lik saat sınıf içi, online ve teknik eğitim sahasında özel eğitimlere tabi tutuldu. Programda yer alan öğrenciler bağlı oldukları yöneticileri ile birlikte BEDAŞ'ta deneyimledikleri konularla ilgili proje sunumlarını gerçekleştirerek haziran ayında bu verimli süreci tamamlamış oldular. Böylece teoride bildiklerini pratikte uygulama imkanına sahip olarak kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağladılar." değerlendirmesinde bulundu.



"Her yıl daha fazla öğrenciye ulaşıyoruz"



"Yarı Zamanlı Mühendislik Programı ile birlikte, BEDAŞ'ın çalışma prensibini benimseyecek, iş performansını en üst düzeye çıkaracak ve bunu sürdürülebilir kılacak yeni mezun arkadaşlara kariyer fırsatı sunuyoruz" diyen Küçükkaya sözlerine şöyle devam etti:



"Programa dahil olan öğrenciler geliştirdiğimiz yerinde öğrenme metotlarıyla altı ay boyunca yöneticilerimizle birlikte hem profesyonel hayatı deneyimliyor hem öğrendiği teorik bilgileri pratiğe dökerek kariyer gelişimleri için önemli fırsatlar yakalıyor. Bu sırada performanslarını izleyerek sürekli geri bildirimlerle beslediğimiz öğrencilerimiz programın son haftasında yönetim kadromuzda, çalıştığı alan ile ilgili hazırladığı projenin sunumunu gerçekleştiriyor. Bu yıl programa katılan öğrencilerimizden 15'i şu an bünyemizde çeşitli departmanlarında görevlerine başladı. Geçtiğimiz yıl da bu programdan kadromuza kazandırdığımız 13 mühendisimiz vardı. Yeni mezun mühendis alımlarımızın neredeyse tamamını bu program çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. İnsan Kaynakları Direktörlüğü olarak yaptığımız bu ve buna benzer projeleri hayata geçirerek üniversitelerden mezun olmaya hazırlanan öğrencilerimize her yıl daha fazla kariyer fırsatı sunmayı ve yakaladığımız bu sinerjiyi sürdürebilir kılmayı hedefliyoruz." - İSTANBUL

