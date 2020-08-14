Genç mühendislere istihdam garantili eğitim projesi - Son Dakika

Genç mühendislere istihdam garantili eğitim projesi

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet yürüten AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketi, 25'inci yılında bünyesinde oluşturduğu 'Genç Mühendislere İstihdam Garantili Meslek Eğitimi AKE MEP Projesi' ile 20 genç mühendise kişisel, mesleki ve kurumsal gelişim eğitimleri sunmaya başladı.

Genç mühendislere istihdam garantili eğitim projesi, System.String[]

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet yürüten AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketi, 25'inci yılında bünyesinde oluşturduğu 'Genç Mühendislere İstihdam Garantili Meslek Eğitimi AKE MEP Projesi' ile 20 genç mühendise kişisel, mesleki ve kurumsal gelişim eğitimleri sunmaya başladı.

Antalya OSB'nin yükselen firmaları arasında yer alan AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven Şirketi, istihdam ve ülkeye kazandırdığı katma değerin yanında, genç mühendislerin yetiştirilmesi noktasında da projeler hayata geçiriyor.

Bu çerçevede mesleki eğitim projesini başlatan firma, 20 genç mühendise tecrübe ve deneyim kazandırmak için bir eğitim programı hazırladı. İlk etapta elektrik, elektronik, makine ve mekatronik alanlarında 20 mühendisi istihdam edip, eğitim vermeye başlayan firma, 3 ay sürecek eğitimler sonunda karşılıklı anlaşmaya vardığı mühendisler ile çalışmaya devam edecek. Kariyerini farklı alanlarda sürdürmek isteyen mühendisler için de istihdam yönlendirmesi yapacak. Firma tarafından AKE-MEP adı verilen uygulama için her yıl 2 faklı eğitim modülü oluşturulacak. Yılda 40 genç mühendis istihdam edilip eğitim ve iş imkanı sağlanmaya devam edilecek.

"Teorik eğitim"

Proje kapsamında, farklı mühendislik dallarından en fazla 1 yıl tecrübesi bulunan 20 mühendis, 3 ay sürecek bir eğitim programına katılacak. Bu 3 aylık süreç içerisinde AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven firmasının üretim tesislerinde mühendis, usta ve ustabaşılar ile birlikte uygulama yapıp, yetkili ekip ve yöneticilerden sektör ile ilgili teorik eğitim almaya devam edecekler.

"Mesleki staja önem veriliyor"

AKE-MEP'in amacı ve firma olarak geçmiş yıllarda yaptıkları eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven Genel Müdür Yardımcısı Canan Keskin Gürkan, "2005 yılından itibaren mesleki staja çok önem veriyoruz. Düzenli olarak üniversite öğrencilerine özel staj programı sunuyoruz. Antalya OSB'de bulunan meslek lisemizde oluşturduğumuz asansör ve yürüyen merdiven sınıfımızda öğrencilerimizin, aldıkları teorik eğitimi pratik olarak görmelerini ve uygulamalarını sağlıyoruz. Onları meslek büyükleri ile buluşturup deneyim paylaşımının yapıldığı bir ortam oluşturuyoruz. Bu programlardan edindiğimiz tecrübeyi daha ileri bir seviyeye taşımak, genç mühendislerimizin de gelişimlerine katkı sağlamak istediğimiz için bu projeyi hayata geçirdik" dedi.

"İşi mutfağında öğreniyorlar"

Tüm dünyada geçerli olan sektörümüzün geleceğe taşınmasında asansör ve yürüyen merdiven konusunda beceri ve yetkinliklerin gelişmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Gürkan, "Mesleğimizin temelinde mühendislik, ustalık var, teknik beceri var. Bu proje kapsamında amaçlarımızdan biri de sektörümüzde işi mutfağından öğrenerek, teknik süreçlere hakim, iş akış süreçlerinde bilgili, iş ilişkileri konusunda görüş kazanmış mühendisler yetiştirmektir. Bir diğer amacımız ise proje tamamlandığında belirli yetkinlikler ve tecrübe edinmiş mühendisleri hem iş hayatına kazandırmak hem de ülkemize ve gençlerimize katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

"Firmalar deneyim arıyor"

Canan Keskin Gürkan, Türkiye'de asansör ve yürüyen merdiven sektöründe hem üretim, hem montaj, hem de teknik servis yapan tek Türk markası olduklarını vurguladı.

"Aradaki mesafeyi azaltan yapı oluşturduk"

Gürkan, "Yaklaşık 15 yıldır alanında ve sektörümüzde staj konusunda çok talep alan bir firmayız. Konuyla ilgili de profesyonel bir programımız var. Aynı zamanda sanayi bölgemiz içerisinde bulunan meslek lisesinde asansör sınıfımız var. Diğer meslek liseleriyle de çalışmalarımız oluyor. Buradan çok tecrübe kazandık. Öğrencilerle çok diyaloglarımız oldu. Biz bunu bir adım öteye taşımak istedik. Üniversitelerden mezun olan genç mühendis arkadaşlarımız, iş bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Çünkü bütün firmalar deneyim arıyor. Aradaki mesafeyi azaltan yapı oluşturmak istedik. Buna da 'AKE-MEP' projesi dedik." ifadelerini kullandı.

"3 aylık eğitim"

Mezun olan veya 1 yıl çalışma deneyimine sahip mühendisler için ilan açtıklarını kaydeden Gürkan, gençlerin 3 ay boyunca asansör ve yürüyen merdiven mesleği alanında hem teorik, hem pratik bilgiler öğrendiklerini söyledi. Gürkan, aynı zamanda iş hayatında gerekli olan iletişim eğitimleri verdiklerini kaydetti.

"Dünyada geçerliliği olan bir meslek"

Asansör ve yürüyen merdivenin temel ihtiyaç olduğunun altını çizen Canan Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm dünyada geçerli olan bir meslek. İnsan gücüne, insan zekasına ihtiyacı olan bir meslek dalı. Dünyanın neresine giderse gitsin, asansör ve yürüyen merdiven mühendisliğinde kendisini geliştirmiş, teknik uygulama konusunda kendisini geliştirmiş kişi her yerde iş bulabilir. Bizim ihtiyacımız donanımlı genç mühendisler, mühendislerin ihtiyacı olan da kurumsal ve çalışabilecek firmalar. Biz bu noktada kendimiz için proje yürüttük."

"40 mühendis eğitim alacak"

Kontenjanlarının 20 mühendisle başladığını aktaran Gürkan, "Yılda 2 kere projeyi açma kararı aldık. Üretim, montaj ve teknik servis ile çalışma alanlarımızın geniş olmasının avantajı ile toplam 40 istihdamlık alanımız var. Şuan 20 tane arkadaşımız bu programa dahil oldu. Türkiye'nin çeşitli mühendislik bölümlerinden mezun olmuş genç deneyimsiz arkadaşlarımız bu programa katıldılar" dedi.

"Sektörümüzü sevdirmek istiyoruz"

Projeyi tamamlayan mühendisleri sınava tabi tutacaklarını belirten Gürkan, "Daha sonra da karşılıklı görüşeceğiz. Onların bize geri bildirimleri de çok önemli. Onlar bizden memnun olursa, bizde onlardan memnun olursak, yerleri hazır. Başlayacak olacakları pozisyona göre ücretlerini de alacaklar. Şuan İşkur'dan ücretlerini alıyorlar. Program bittikten sonra yerleştirilecekleri alana göre ücretlerini almaya devam edecekler. Şuan için burada çalışmak istemiyorsa, bu mesleği sevdiyse fakat memleketine döndüyse, asansör firması kurmak istiyorsa kendilerine bayilik kurma konusunda yardımcı olacağız. ya da başka firmada şansını denemek istiyorsa, iş bulma konusunda yardımcı olacağız. Buradaki amacımız, bizim sektörümüzü sevdirmek" diye konuştu.

"Program sonunda işi hazır"

Canan Keskin Gürkan, sektörün hem mekanik, hem inşaat, hem de elektrik alanını kapsadığını belirterek, bu yüzden gençlerin ilgi duyduğunu kaydetti.

Gürkan, sözlerini şöyle noktaladı: "Çoğu genç arkadaşımız okurken yaz döneminde staj yapıyorlar. Biz firmalara da çok görev düşüyor. Bizlerin onlara fırsat vermesi, imkan sağlaması gerekiyor. Deneyimli mühendis istemek kolay. 'Biz ne yapıyoruz?' sorusuna cevap verebilmek için bu alanları oluşturmamız lazım. 'Altın bilezik' dediğimiz nokta, işini en iyi yapandır. İyi bir mühendis, iyi bir yönetici olabilmeleri için, uygulamalı olarak ne iş yaptığını görebilen arkadaşlara farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu programa katılmış olan gençler, bizde ya da başka firmada bu sektörde işi, mesleği ve ücreti hazır diyebiliriz. Garantisi olan bir meslek."

"İşin mutfağından gelenler şanslı olacak"

Fabrika Direktörü Tezer Özgöçer de böyle bir sosyal sorumluluk projesinin içinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Genç bir mühendisken kendisinin de iş ararken zorluklar çektiğini anımsatan Özgöçer, "Her iş görüşmemde tecrübenin ön plana çıktığında, tecrübesizliğinden dolayı girmek istediği işlere giremediğimi iyi bilen biriyim. Okuldan yeni mezun olan pırıl pırıl arkadaşlarımıza sektörde tecrübe kazandırıyoruz. Bu projenin sonunda arkadaşlarımıza iş imkanı bizim fabrikamızda ya da başka yerlerde olabilir. Yeni olan proje çok iyi ilerliyor. Arkadaşlarımız başka yerlerde de işin mutfağından geldiği için daha güçlü olacaklar. Mühendis biri ve mühendis baba olarak projesi anlamlı buluyoruz. İşverenimize bu kapsamda teşekkür ediyorum" dedi.

Özgöçer, bu ve daha benzeri projelerin diğer firmalar tarafından da uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Kendimi şanslı hissediyorum"

Projede yer alan 20 yaşındaki Orhan Ercan, daha önce aynı fabrikada staj yaptığını anımsatarak, projeyi duyar duymaz başvuru yaptığını ve kabul edildiğini belirtti. 3 gündür proje çerçevesinde eğitimlerin devam ettiğini kaydeden Ercan, "Projeden çok memnunum. Daha önce tecrübem yoktu, sadece staj yaptım. Şu an kaynak bölümünü öğreniyorum. Daha sonra asansör ve yürüyen merdiven bölümünü öğrenmek istiyorum. Kendimi bu anlamda şanslı buluyorum" ifadelerine yer verdi.

"Hem eğitim hem tecrübe"

24 yaşındaki Burkay Demir, bir yıldır işsiz olduğunu hatırlatarak, "Projeye başvurum kabul edildi. Bugünü bekliyordum. Sonunda başladık, mutluyuz. İlgim çizim üzerine, bu alanda ilerleyeceğim. AKE'ye faydalı bir mühendis olmak istiyorum. Genç tecrübesiz mühendisin kimse istemiyor, bize bir fırsat oldu. Hem eğitim hem tecrübe kazanıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

yürüyen merdivenler, Antalya, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 10:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Genç mühendislere istihdam garantili eğitim projesi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp "Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı         
13:52
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi         
13:51
Somali'deki iç savaştan kaçan Jawahir Roble, Premier Lig'in ilk Müslüman kadın hakemi olmayı hedefliyor Somali'deki iç savaştan kaçan Jawahir Roble, Premier Lig'in ilk Müslüman kadın hakemi olmayı hedefliyor         
13:31
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti         
13:22
Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu         
13:08
Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı         
12:57
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı         
12:48
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı         
12:32
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı         
12:18
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"         
11:30
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var         
11:27
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar         
10:55
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi 2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi         
10:00
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı         
09:53
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak         
09:51
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti         
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum         
08:45
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
07:58
Dilara Türüt, Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi         
07:23
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi         
23:56
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm         
22:03
Çin gıda israfına karşı harekete geçti! Yeni kampanyayı devlet başkanı duyurdu Çin gıda israfına karşı harekete geçti! Yeni kampanyayı devlet başkanı duyurdu         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 16:54:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç mühendislere istihdam garantili eğitim projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei