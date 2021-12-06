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Genç mühendisten enerjide önemli buluş - Son Dakika

Genç mühendisten enerjide önemli buluş

06.12.2021 19:57

Genç mühendisten enerjide önemli buluş Bor madenini kullanarak üretti, emsallerinden 6 kat daha kaliteli ve ucuz olduğunu iddia etti Silivri'de yaşayan 25 yaşındaki genç mühendis Erhan Demircioğlu, hidrojen teknolojisinde ana kalp olarak nitelendirilen mebranı emsallerinden 6 kat daha ucuz ve 6...

Genç mühendisten enerjide önemli buluş

Bor madenini kullanarak üretti, emsallerinden 6 kat daha kaliteli ve ucuz olduğunu iddia etti

İSTANBUL - Silivri'de yaşayan 25 yaşındaki genç mühendis Erhan Demircioğlu, hidrojen teknolojisinde ana kalp olarak nitelendirilen mebranı emsallerinden 6 kat daha ucuz ve 6 kat daha fazla verimli olarak üretmeyi başardıklarını açıkladı.

Silivri'de yaşayan 25 yaşındaki enerji sistemleri mühendisi Erhan Demircioğlu, enerji sektörü için önemli bir buluşa imza attı. Daha önce hidrojen ve bor madeni kullanarak solunum cihazı geliştiren genç girişimci, bu kez de hidrojen teknolojisinde ana kalp olarak nitelendirilen mebranı, emsallerinden 6 kat daha ucuz ve 6 kat daha fazla verimli olarak üretmeyi başardı.

"Hammadde olarak bor ve perlit kullanıyoruz"

Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Demircioğlu "Şu an hidrojen teknolojisinde ana kalp olarak nitelendirilen mebran, yurt dışından ithal edilmekte. Nafyon türü mebranlar kullanılıyor. Bu mebranların metrekaresi 3 bin dolar. Biz ise kendi geliştirdiğimiz özellikle bor ve perlit katkılı kompozit mebranlarımızın metrekaresini 400 dolara üretebiliyoruz. Üretmiş olduğumuz bu mebranlarda hammadde olarak bor ve perlit kullanıyoruz. Yüzde 80 oranında yerlilik payı var. Bor ve perlitin en önemli avantajı, Türkiye'de rezervleri olan bir kaynak. Borun yüzde 73, perlitin ise yüzde 65 rezervi var. Dolayısıyla kendi madenlerimiz kullanarak piyasadaki bu nafyon türü mebranlardan 6 kat daha verimli ve metrekaresi 400 dolara mal olan mebran üretmiş bulunuyoruz" dedi.

"Yurt dışından getirilen emsallerinde oranla 6 kat daha fazla verimli"

Mebranları öncelikli olarak otomotiv sektöründe hidrojen yakıtlı araçlarda kullanmayı planladıklarını söyleyen Demircioğlu "Bununla ilgili denemeler yapıyoruz. Özellikle mebranları bir araya getirerek oluşturduğumuz hidrojen yakıt hücreleri yığınları var. Bu yığınlar bir tür batarya olarak düşünülebilir. Araçlara enerjiyi sağlayan kısım bunlar ve bunu tamamen kendi madenlerimizi kullanarak yurtdışından getirilen emsallerinde oranla 6 kat daha fazla verimli olan yerli mebranlarla sağlıyoruz. Bir sonraki hedefimiz diğer sektörlerde de enerji üretimi olsun, sağlık sektörü olsun, eğitim kitleri olsun hidrojen enerjisini alacak teknolojileri geliştirmek. Hatta insansız hava araçlarının bile hidrojen teknoloji ile uçuşunu sağlayacak enerji sistemlerini geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Hedefimiz milli teknoloji hamlesine katkı sağlayabilmek"

Demircioğlu "Üretmiş olduğumuz sistemleri de tamamıyla kendi kaynaklarımızı kullanarak bizleri destekleyen paydaş kurumlarla sağlıyoruz. Bizim hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle üzerinde durduğu milli teknoloji hamlesine katkı sağlayabilmek. Ülkemizin kaynaklarıyla yerli üretime destek olmak ve sonrasında da diğer ülkelere ihracat kalemiyle ülkemize ekonomik girdi kazandırmak. Bunun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Genç mühendisten enerjide önemli buluş
Genç mühendisten enerjide önemli buluş
Genç mühendisten enerjide önemli buluş
Genç mühendisten enerjide önemli buluş

Enerji, Milli, Kalp, Bor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genç mühendisten enerjide önemli buluş - Son Dakika


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